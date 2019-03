Dirigente petrolero oficialista: Aporte electoral es personal no institucional

Niega aporte de la estatal YPFB





Rolando Borda fue candidato a Gobernador de Santa Cruz por el MAS en 2015. Foto: ERBOL





El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, reconoció que realizaron “aportes personales” para la campaña en 2015 del entonces candidato a Gobernador de Santa Cruz por el Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Borda. Sin embargo, negó haya habido un aporte institucional tal como denunció el diputado Luis Felipe Dorado.

¿Hubo aportes como denunció un Diputado? “No en absoluto. Creo que Rolando Borda no ha recibido ningún aporte. Sí los trabajadores han hecho algunos aportes a título personal, pero no en ningún momento a nivel institucional o de la misma empresa (YPFB)”, afirmó en entrevista con la Red ERBOL.

El diputado Dorado reveló la semana pasada una transferencia bancaria realizada en 2015 por YPFB-Aviación a la campaña del entonces candidato por el MAS, a través del polémico dirigente sindical de esa empresa Marcos Melgarejo.

Dorado sostuvo que el firmante del desembolso es el gerente de YPFB-Aviación, Pablo Paul Zubieta Arce, quien el 13 de febrero de 2015 autorizó la transferencia de Bs143.448 al “proveedor Marcos Melgarejo Fernández” bajo el rótulo “aportes empleados Borda”.

Consultado si investigarán la transferencia denunciada, el dirigente Vásquez dijo que analizarán e investigarán el hecho a tiempo de negar categóricamente que haya habido un aporte institucional a la campaña de Borda. Anunció que su sector transparentará todos los aportes.

“Sí, por supuesto, toda denuncia siempre se analiza y se investiga, pero en absoluto, no hay aportes institucionales. Sí hubo aportes que hacen los trabajadores a nivel personales. Nosotros siempre vamos en transparentar cual cualquier aporte”, aseguró.

Por su lado, el excandidato Rolando Borda negó el jueves haber recibido recursos provenientes de YPFB-Aviación para su campaña electoral en 2015 y dejó en manos del dirigente sindical Marco Melgarejo la responsabilidad de aclarar el destino de Bs 143.448 que salieron de las cuentas de la empresa estatal.

“El diputado tiene que informarse mejor, no se puede transferir así nomás, no se puede meter las manos a la cuentas de Yacimientos. Eso tiene que aclararlo el compañero aludido en este caso. Tendrá que rendir cuentas a sus bases, porque dejo claro establecido: nosotros no hemos recibido un solo centavo de ese dinero”, manifestó.

Finalmente el dirigente Vásquez calificó de político la denuncia realizada por el diputado opositor, porque “estamos en etapa electoral”.

Erbol / La Paz