Dos temas: Lo de VH Cárdenas contra Mario Espinoza y lo de Temer

Carlos Valverde en la Red/2 – 22 marzo 2019.- Dos temas: Lo de VH Cárdenas contra Mario Espinoza es inadmisible; el periodista tiene el derecho de preguntar; el político no puede desviar lo que no puede responder llevandolo a cuestiones personales. Espinoza tiene derecho de hacer periodismo.

BRASIL: lo de Temer va a pasar en todo lado: los gobiernos que fueron capturados por los empresarios brasileños no quedarán impunes; corre para Bolivia, donde se pagaron 7 de 9 coimas, en el gobierno de Evo Morales



Fuente: Carlos Valverde Bravo