Ebmeyer: “Me sorprende mucho que el Gobierno se vea con derecho de otra candidatura”

El investigador y periodista alemán Michael Ebmeyer, que llegó al país patrocinado por la Vicepresidencia para participar de un seminario respecto a la “nueva extrema derecha” en América Latina y Europa, fue entrevistado por Página Siete sobre la situación política que atraviesa Bolivia y Venezuela. Con relación al presidente Evo Morales, dijo que le sorprendió que se vea con el derecho de una nueva candidatura pese a lo que establece la Constitución Política del Estado.

”Me sorprende. Confieso y me parece que si un Estado tiene su propia Constitución democrática como tiene Bolivia, los políticos deberían quedar con la Constitución y no deberían salir del marco de ella. Me sorprende mucho que el actual Gobierno se vea con derecho y razón de otra candidatura”, declaró al ser consultado sobre la postulación de Morales.

Con referencia a Venezuela, el también traductor y guionista, considera que el presidente Nicolás Maduro no vencerá y que su presencia en el poder no hará una mejor Venezuela.

“La decadencia de Venezuela no se puede atribuir exclusivamente, ni de mayor parte a fuerzas exteriores, sino que es un país, me parece, muy mal gobernado. Sea la solución la que sea, Maduro no vencerá. Mientras se quede él, Venezuela no estará mejor”, expresó.

En el seminario dictado anoche, y que fue ampliamente difundido por la Vicepresidencia en sus redes sociales, Ebmeyer hizo una crítica a la extrema derecha, a la cual atribuyó la proliferación de conceptos “nacionalistas y xenófobos” y un desprecio a la sociedad abierta, diversa y a las libertades civiles, además de la “denigración” de las instituciones democráticas.

Uno de los mayores representantes de esta corriente ideológica, dijo, es el mandatario estadounidense Donald Trump, y mencionó que en países como Hungría, España y Alemania la extrema derecha comienza a manifestarse con mayor fuerza, además de otros países donde ya está presente como en Italia, Grecia, Austria, Polonia y Dinamarca. “Portugal es el único país sin un movimiento significativo de ultra derecha”, remarcó. En América Latina, identificó a Jair Bolsonaro de Brasil como el exponente de esta corriente.

En su visita a Bolivia, Ebmeyer, además, dará a conocer su obra “Arribos”, novela ambientada en Argentina, país al que su familia emigró en el siglo XIX. Esto está programado para esta noche en el salón Blanca Wiethüchter de la Casa del Poeta (2do Piso), calle Claudio Sanjinés 1602 en Miraflores, La Paz.

Página Siete Digital / La Paz