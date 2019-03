Ecuador y Colombia pelean por la corona del Campeonato Sudamericano Juvenil de Squash

En la última jornada del Campeonato Sudamericano Juvenil de Squash, que se desarrolla en el complejo de Sarco, Ecuador y Colombia copan las finales de las diferentes categorías.

Ecuador lidera el medallero del certamen con dos medallas de oro conquistadas en la categoría sub 17 femenina y dobles mixtos. Los ecuatorianos disputarán hoy siete finales, dos de las cuales es oro seguro, porque se enfrentarán entre coterráneos en la Sub 11 y Sub 17, ambos en la rama masculina.

Mientras, Colombia tiene ya una presea dorada en el bolsillo con el título en dobles femenina. Los cafetaleros ingresaron a siete finales y en cinco de ellas se enfrentarán a Ecuador.

Entre tanto, Brasil, Argentina y Chile, tienen la posibilidad de sumar una medalla de oro más.

Bolivia no pudo clasificarse a ninguna final. En esta presentación la tricolor sumó una medalla de bronce en dobles mixtos con Vanessa Ríos y Misael Ramos, porque lograron ingresar a la semifinal, y con ello asegurar el tercer lugar, porque en el squash se premia de manera directa las medallas de bronce.

Las finales de hoy

Sub 11 Masculino

Falconi Oviedo (Ecuador) y Diego Merino (Ecuador) desde las 15:25 por la medalla de oro. Los colombianos Carlos Torres y Thomas Rodríguez ocupan el tercer lugar.

Sub 11 Femenino

Luciana Martínez (Colombia) y Eduarda García (Ecuador) pelearán la medalla de oro desde las 14:50. Mientras que Micaela Ponce (Perú) y Ariana Dávalos (Ecuador) ocupan el tercer lugar. Sub 13 Masculino

Juan Irisarri (Colombia) y Silva Isaías (Brasil) se enfrentarán desde las 16:35 por la presea dorada. Iván Santamaria (Colombia) y Segundo Portabales (Argentina) están en el tercer lugar. Sub 13 Femenina

Tabita Gaitán (Guatemala) y Paula Rivero (Argentina) se verán las caras desde las 16:00 por la medalla de oro. Daylin Simancas (Colombia) y Fiorella Gatti (Paraguay) por el tercer lugar. Sub 15 Masculino

Javier Romo (Ecuador) y Juan José Torres (Colombia) se enfrentarán desde las 15:25 por la medalla de oro. Juan Mancilla (Colombia) y José Santamaría (Colombia) se situaron en el tercer puesto. Sub 15 Femenino

María Falconi (Ecuador) y María Ramírez (Colombia) pelearán desde las 14:50 por la presea dorada. Braga Clara (Brasil) y Ana Quijano (Colombia) ocupan la tercera casilla. Sub 17 Masculino

David Costales (Ecuador) y Antonio Vaca (Ecuador) se enfrentarán desde las 16:35 por el oro. Martín León (Perú) y Lisandro Ortiz (Argentina) se adueñaron del tercer lugar. Sub 17 Femenino

Lucía Bautista (Colombia) y Fabiana García (Ecuador) se las verán desde las 16:00 por la medalla dorada. Valentina Sánchez (Colombia) y Ariana Alava (Ecuador) se adjudicaron el tercer peldaño.

Mientras que por equipos se enfrentan Colombia y Chile en varones. Perú y Argentina ya aseguraron el tercer puesto. En damas, Ecuador y Colombia van por el oro. Argentina y Guatemala ocupan el tercer puesto.