El 72% cree que en las elecciones presidenciales habrá fraude

Las elecciones presidenciales de octubre no serán limpias, esa es la percepción del 72% de los encuestados por Mercados y Muestras.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Los resultados de este ejercicio estadístico se producen en medio de la pérdida de la confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la politización de ese órgano del Estado.

El 72% de los encuestados indicaron que en las elecciones presidenciales de octubre habrá fraude mientras el 19% opina que los comicios generales no serán contaminados.

El experto en derecho internacional y uno de los artífices de la creación de la otrora Corte Nacional Electoral, Daniel Zovatto, dijo recientemente a Página Siete que “al Tribunal Supremo Electoral hay que blindar y proteger para que pueda ejercer su trabajo de la manera más imparcial posible, para garantizar, que quien resulte vencedor del proceso electoral tenga la legitimidad de origen y que esa legitimidad sea incuestionable”.

El TSE afronta una crisis de legitimidad y credibilidad después de un proceso de desinstitucionalización como consecuencia de la injerencia política del MAS.

Una de sus acciones favorables al partido de Gobierno fue la habilitación del presidente Evo Morales como candidato para una tercera reelección continua pese a que la Constitución establece una sola reelección continua y a los resultados de referéndum del 21 de febrero de 2016, en ese entonces, la mayoría del electorado rechazó la reelección del binomio oficialista para el periodo 2020-2025.

Ganará Evo

Otra pregunta que hizo Mercados y Muestras fue quién cree que ganará las próximas elecciones presidenciales al margen de votar por un candidato favorito.

El 52% cree que Evo Morales ganará los comicios pese a que las encuestas realizadas por esta empresa indican que puede haber una segunda vuelta en la que podría ganar Carlos Mesa.

El Presidente ya anticipó su deseo de ganar con más del 70% en las elecciones de octubre. “El próximo año debemos ganar con más del 70%, ese es el desafío que tenemos, yo tengo mucha confianza, confianza en nuestros movimientos sociales”, dijo el mandatario en diciembre.

Las encuestas de Mercados y Muestras indican que la votación promedio que podría alcanzar el Presidente es 30%.

Voto duro

Si algo tiene de qué jactarse el MAS es de su voto duro. Votantes que no abandonan a Evo ni lo abandonarán pase lo que pase; esa es una de las fortalezas del partido oficialista.

Según el análisis de Mercados y Muestras, el candidato del MAS tiene el voto muy favorable frente a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y Oscar Ortiz de la alianza Bolivia Dijo No.

Morales tiene un 18% de voto duro muy favorable y 11% de voto duro más o menos favorable, lo que hace un 29%, muy cercano a las cifras que manejan los estrategas del partido gobernante.

El 24% se considera neutral y es el electorado que falta convencer para que vote por la reelección de Evo.

Carlos Mesa tiene un 13% de voto duro muy favorable y 16% más o menos favorable, lo que hace un 29%, como el candidato del MAS, aunque es evidente que el expresidente no logra cautivar al electorado y tiene por detrás a Oscar Ortiz, el candidato de Bolivia Dijo No, quien no deja de seguirle los pasos.

El senador opositor tiene un voto duro muy favorable del 8% y 10% de voto duro más o menos favorable.

Página Siete / Juan Carlos Véliz / La Paz

Evo y Mesa, en virtual empate en intención de voto

Corrupción, el lastre que debe enfrentar el próximo gobierno