Matar al mensajero o cómo esconder 30 monedas de plata

El alfil de Evo Morales, Carlos Mesa, acusó a los diputados opositores que develaron el presupuesto millonario que recibió del gobierno de ser “alfiles de Oscar Oriz”.

A esto, el candidato de Bolivia Dice No tuiteó respondiendo que “Ni tengo ni he tenido nunca alfiles; siempre digo las cosas de frente. Pero no hay mejor modo de callar la verdad que matar a los mensajeros”.

Clases de cultura general para mesistas

En el siguiente capítulo de esta crónica ajedrecística, algunos alfiles mesistas en las redes sociales se escandalizaron por lo de “mensajeros”, al parecer porque las restricciones en su cultura general les han impedido conocer la frase “matar al mensajero”, que algunos historiadores originan en Plutarco y otros en Shakespeare.

La cita alude al acto de culpar a una persona que trae malas noticias en vez apuntar al causante de las mismas. En este caso, a los diputados de oposición en lugar del propio Carlos Mesa, quien las habría generado al aceptar las 30 monedas de plata.