El nuevo BlackBerry Key2 presentado en el MWC 2019

Hace pocas semanas escribí un artículo con varias cosas que me gustaron del BlackBerry Key2, y hoy vuelvo a hablar del dispositivo después de la presentación del nuevo modelo que se presentó en el reciente MWC de Barcelona.

Se trata de una versión con un color inspirado en Ferrari, añadiendo el color rojo brillante a las opciones anteriores. Cuenta con un marco rojo intenso de aluminio, y llega a los 128GB, duplicando el espacio de las versiones anteriores manteniendo un precio de algo más de 700 euros.

Esta edición es una evolución del BlackBerry KEY2 LE rojo atómico, pero en la Edición Roja KEY2, el rojo es más brillante y audaz, destacando mucho más en el marco metálico debido a la cantidad de cobertura que se cubre. En las fotos es posible ver dicho detaque.

BlackBerry incluirá los exclusivos auriculares rojos que combinan, así como el nuevo paquete dedicado de Red Edition. No es un móvil para cualquier tipo de usuario, ya que el teclado físico no tiene muchos fans por el mundo, pero los amantes de BlackBerry podrán ya soñar con el nuevo estilo ferrari.

BlackBerry KEY2 Red Edition estará disponible en mercados selectos de América del Norte, Europa, Medio Oriente y Asia. Está disponible para pre-pedido de inmediato en Europa con envíos a partir del 8 de marzo y pronto llegará a otras regiones.

Personalmente, si no fuera porque necesito cambiar el idioma del teclado con bastante frecuencia, no me importaría cambiar mi teléfono por un Key2. No soy adicto a las pantallas grandes y la calidad de la fotografía del Key2 es más que suficiente para mi día a día. Como ya comenté anteriormente, la trasera del móvil y sus funciones de privacidad me cautivaron, pero su precio sigue siendo demasiado alto como para pensar en un cambio a estas alturas.

Fuente: wwwhatsnew.com