El programa que demuestra que los millennials son ya viejos para trabajar

Si perteneces a este grupo ficticio que los sociólogos usan para simplificar y generar debate, tal vez te sientas viejo. O si no es así, no tardarás más de dos o tres años en verte las canas laborales antes de tiempo. Una de las realidades más trágicas del sistema educativo y laboral de nuestro país es que hay más de un millón de personas con título universitario en riesgo de pobreza. Parece una broma, pero es cierto. Durante toda tu vida te prometieron que si estudiabas y eras “un buen chico/a” llegarían los mejores puestos de trabajo, pero sin embargo, la realidad es diferente; vivimos en una continua actualización de los requisitos que se piden para entrar en el mercado laboral.

A pesar de ser jóvenes, cada vez más trabajadores se sienten viejos, sobre todo a partir de los 30 años

Todo ello provoca muchos sentimientos, al margen del enfado. El estrés, la ansiedad y la depresión son uno de los rasgos psicológicos que mejor describen esta sociedad que ha de llamarse “millennial”. Un mal del que apenas se quejaban los chicos y chicas que nacieron en la época de los 60 y que vivieron una juventud donde lo que más primaba era el optimismo: la conquista de libertades y derechos sociales después de la dictadura y un progreso económico que concedió a los españoles la aspiración de disfrutar de una vida digna basada en el bienestar. Pero parece que ya estamos muy lejos de aquel tiempo, de ahí que muchos expertos y hombres de letras hayan extendido el uso de la palabra “edadismo” (y no “ageísmo” o “edaísmo”, como advierte la Fundéu), o lo que es lo mismo: tener menos de 30 años y sentirte ya completamente desfasado, a punto de la jubilación.

El edadismo se define como “la discriminación de las personas en base a su edad”, sobre todo en el ámbito laboral. Al igual que las máquinas se quedan obsoletas, las carreras profesionales también lo hacen. ¿Nunca te has preguntado, si estás en la franja de los 30, cómo será el mundo de aquí a, por ejemplo, cinco años? A nivel colectivo, los más pesimistas, como Yuval Noah Harari, pronostican una debacle social en cuanto la inteligencia artificial y la robótica avanzada comiencen a sustituir a los humanos. Los enemigos que se presentan son varios, muy temibles y no tienen un rostro distinguible: el cambio climático, el paro masivo a causa de la automatización del trabajo, el agotamiento de los recursos… Pero a nivel personal, ¿crees que la carrera que estudiaste hace años sirve para algo?

La irrupción de la Generación Z en el mercado laboral está expulsando a los millennials del trabajo

Ante tal situación, muchos millennials viven obsesionados por la reinvención constante, en una lucha implacable contra el tiempo futuro (que ya es el presente) en la que lo único que cuenta es la actitud o el enfoque que se adopta ante lo que está por venir, ese diluvio universal que remodelará el mundo laboral por completo. Este escenario es diferente según la profesión que hayas escogido. Evidentemente, hay oficios que nunca cambian por más avances tecnológicos que estén por venir. Pero en el mundo de la tecnología, y concretamente en Silicon Valley, lo tienen claro: si tienes más de 30 años, ya no sirves para esto.

Un informe del sitio web de empleo ‘Indeed’ descubrió que casi la mitad de los trabajadores de Silicon Valley (el 46%), son millennials, es decir, tienen edades comprendidas entre los 20 y 35 años. Tan solo un 27%, casi un tercio de ellos, pertenecen a la Generación X (entre 36 y 40 años) y los “baby-boomers” (más de 40 años) acaparan el porcentaje restante, un 26%. Esto quiere decir que los que ahora disfrutan de la comodidad financiera que ofrece un puesto de trabajo estable, es decir, los millennials, pronto se verán suplantados por la generación que viene, la que ya no recuerda el tiempo de las cabinas telefónicas ni los videoclubs, pero que posiblemente sí las primeras búsquedas en Google: la Generación Z (los nacidos a partir de 1994).

La noción de bienestar se considera cada vez más una encarnación moderna del lujo, y no una necesidad o aspiración vital

En Estados Unidos ya es una tendencia social en auge, tanto es así que para paliar las desventuras del “edadismo” se organizan retiros espirituales y de contacto con la naturaleza para todos aquellos trabajadores que han comenzado a percibir en ellos un agudo olor a naftalina en sus puestos laborales. “Los trabajos en el sector tecnológico de San Francisco y alrededores requieren una mente asociativa y ágil, apta para el riesgo, una habilidad que disminuye con la edad”, reconoce Nellie Bowles, columnista de ‘The New York Times‘, desde uno de estos parajes para la desconexión y el encuentro con otras víctimas del paso del tiempo. “A medida que la cultura laboral de Silicon Valley ha crecido, esta actitud se ha ido extendiendo al resto de empleos de Estados Unidos”.

Ingresar en uno de estos resorts para “viejóvenes“, sin embargo, no está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, en la Modern Elder Academy, situada en El Pescadero (México), el precio de un programa semanal cuesta cerca de 5.000 dólares. “Cada vez más trabajadores están comprobando cómo a pesar de ser técnica y vitalmente jóvenes, ya se perciben como viejos”, continúa Bowles. “En la Modern Elder Academy se imparten talleres para afrontar este problema, además de sesiones de yoga y acceso a un chamán si así lo requieren”.

Según el portal de datos ‘Statista’, la edad media de las cuatro principales compañías tecnológicas en Estados Unidos (Facebook, Apple, Google o LinkedIn), ronda el final de los 20. “Los trabajadores que superan por poco los 20 son adorados, mientras que los que tienen 30 o más son simplemente tolerados o no les contratan”, afirma Julie Bort, experta de ‘Business Insider’. Según advierte, los primeros damnificados fueron los “baby-boomers”, a los que les siguieron la Generación X. Ahora, el punto de mira se focaliza en los millenials. “Muchos millennials mayores no disponían de conexión a internet en casa hasta la escuela secundaria, no se hicieron un perfil en redes sociales hasta la universidad y no obtuvieron un smartphone hasta justo después de haber comenzado sus carreras”, analiza Bowles. “La irrupción de la Generación Z al mercado laboral está haciendo ver a los millennials lo que significa ser un nativo digital”.

Una de las particularidades de estos programas es el alto grado de bienestar que prometen. Los talleres de meditación en la playa, las clases de surf, los paseos a caballo o los debates y puestas en común entre los participantes garantizan un círculo de disfrute y de relajación sin fin, alejado del aciago rugir de la metrópoli. Esto lleva a pensar en un futuro aún más oscuro, en el que los próximos trabajadores estén condenados a niveles aún más altos de estrés y tengan que acudir a uno de estos resorts del lujo para sanarse física, mental y anímicamente.

Todo ello corre el riesgo de derivar en una élite productiva que considere el bienestar como un lujo, no como una necesidad o una aspiración vital. “La noción de bienestar se considera cada vez más como una encarnación moderna del lujo, y en consecuencia, existe una amplia oferta de balnearios que ofrecen tratamientos criofaciales, semanas de retiro y desconexión o clases de yoga”, admite Lina Batarags, periodista de ‘Business Insider’.

