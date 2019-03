En 5 años se importaron 3.415 autos de lujo en Bolivia

En Bolivia, el precio de los gama alta oscila entre $us 70.000 y $us 200.000. Este año, un Lamborghini Huracán, de segunda mano, fue importado por un empresario cochabambino, lo que desató polémica porque el costo del coche nuevo supera los $us 259.000.

Una fotografía del Lamborghini Huracán que fue importado por un empresario boliviano y que causó polémica hace unas semanas.





En un lustro se importaron 3.415 autos de lujo o alta gama al país, entre nuevos y usados, según la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). Entre las marcas que mayor demanda tienen en el mercado local están Mercedes Benz, Audi, BMW, Lexus y Porsche, entre otros.

La información de la administración aduanera da cuenta de que el valor máximo de un coche importado en 2017 ascendía a la suma de $us 127.703, cifra que no toma en cuenta el pago de impuestos. Según información proporcionada por algunos importadores, que prefirieron guardar su nombre en reserva, el costo de nacionalización llega hasta el 43% del valor del coche.

En Bolivia, el precio de los gama alta oscila entre $us 70.000 y $us 200.000. En septiembre de 2017, un medio cruceño publicó un reportaje sobre los autos más caros expuestos en Expocruz. Por ejemplo, una vagoneta Lexus LX 570 tenía un precio promocional de $us 156.000. Le seguía un Range Rover Velar 2018, con un precio de $us 145.000, y en tercer lugar estaba un Porsche Cayenne, que podía adquirirse por $us 125.000.

Un Lexus LX 570 en una fotografía de Lexus Of Kendall. Un vehículo similar fue expuesto en Bolivia con un precio de $us 145.000.

“En 2017, por ejemplo, tenemos la importación de un (vehículo) McLaren (por un valor CIF) de $us 127.703”, explicó la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya. Este vehículo es el más caro importado entre 2014 y 2018.

Este año, un Lamborghini Huracán, de segunda mano, fue importado por un empresario cochabambino, lo que desató polémica porque el costo del coche nuevo supera los $us 259.000. “Con la economía que tenemos ya no es un lujo tener un vehículo, sino es una necesidad”, manifestó Ardaya.

Este medio envió un cuestionario al presidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Encinas, para conocer sobre la cantidad de vehículos lujosos que se importan al país, los precios y el perfil del consumidor. Sin embargo, éste informó que se precisa de más tiempo para recopilar los datos. También se trató de conseguir información de las casas importadoras, pero no respondieron.

La ANB indicó que los vehículos que llegan al país tienen origen en Japón, Alemania, Estados Unidos, México, Gran Bretaña y Brasil, principalmente. “En cuanto a la nacionalización (en 2018), Santa Cruz tiene el primer lugar, con 446; sigue La Paz con 139; Oruro con 109; y Cochabamba con 32 vehículos del total”.

La Razón  / Liliana Aguirre / La Paz