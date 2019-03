Encierran a maestro imputado por abuso sexual a escolares

Chuquisaca.– El profesor de primaria de una unidad educativa de Camargo denunciado por abuso sexual presuntamente cometido contra dos niños, alumnos suyos, fue enviado a la carceleta de Camargo con detención preventiva. Varios ciudadanos de Camargo reaccionaron indignados en las redes sociales.

La audiencia de medidas cautelares se realizó la tarde de ayer, jueves, en un juzgado de Camargo, informó el coordinador Departamental del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) Chuquisaca, Bladimir Bolívar, quien asistió al actuado judicial para representar a las víctimas.

Señaló que el juez determinó que el imputado es probable autor del hecho y debido a que varios riesgos procesales no pudieron ser desvirtuados por la defensa, ordenó su detención preventiva en la carceleta de Camargo.

El maestro de primaria fue imputado por la comisión del delito de abuso sexual, pero al ser las víctimas niños, se consideró un agravante por lo que la pena podría ser mayor.

Bolívar sostuvo que como parte querellante están de acuerdo con la decisión del juez, pero no comparten la determinación de que el imputado esté detenido en la carceleta de Camargo porque no brinda las condiciones de seguridad, mucho más si existe la posibilidad de que las víctimas no sólo sean dos niños.

Al conocerse el hecho ocurrido en Camargo, muchos vecinos de esa población y otras localidades reaccionaron indignados en las redes sociales y exigieron que se haga justicia.

La noche del lunes 18 de marzo, el profesor de primaria logró la autorización de dos madres para que sus hijos, alumnos suyos de nueve y diez años, fueran con él a su habitación para elaborar manualidades destinadas a la celebración del Día del Padre. Sin embargo, abusó sexualmente de los niños que después contaron todo a sus madres.

El delegado Defensorial de Chuquisaca, Edwin Martínez, anunció que la institución que representa hará seguimiento al caso y a la terapia psicológica que deben recibir las víctimas.

Sostuvo que acordaron con el Director Distrital de Educación de Camargo realizar un taller de sensibilización con los 56 directores de unidades educativas sobre protección a menores de edad para evitar la violencia sexual. La actividad se realizará el 4 de abril.

Fuente: Cadena A, Correo del Sur