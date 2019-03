¿Es real o es fraude? Una misteriosa startup vende pañuelos usados para los escépticos de las vacunas

El producto no es lo único que llamó la atención de la revista. El fundador tampoco les pareció más confiable. “Parece no existir en internet. Está intencionalmente ausente de todas las redes sociales y no se lo puede rastrear mediante los registros públicos nacionales: algo infrecuente en general, y más en particular para el fundador de una startup en pleno despliegue mediático”, observó Mandy Oaklander, autora de la nota.