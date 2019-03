Esperan superar déficit comercial con estatales; privados piden un giro

Los números rojos se mantienen desde 2015. El Gobierno apuesta por la producción nueva de las empresas estatales. Los empresarios siguen pidiendo la modificación al tipo de cambio

MIGUEL ÁNGEL MELENDRES

Desde 2015, la balanza comercial de Bolivia mantiene un déficit que no ha podido superar. En los últimos cuatro años, las exportaciones han perdido más de $us 4.000 millones y la mala noticia es que 2019 inició con un desfase, ya de $us 164 millones, por la caída del valor exportado, en un 29%. El Gobierno, desde el Banco Central de Bolivia (BCB), prevé que este déficit va a ir achicándose, pero dirige su mirada a la productividad desde las empresas estatales. Al contrario, los empresarios privados piden ser agregados en la visión estatal, con medidas que generen confianza en el comercio externo. El optimismo no es muy marcado en este sector.

“El déficit comercial se está reduciendo y esperamos que este año continúe esa tendencia. Primero, porque hay un esquema de producción que va a permitir ampliar las exportaciones y sustituir las importaciones. Al darse estos dos hechos, el déficit tendrá que ir reduciéndose porque estamos con precios, afortunadamente, en nivel razonable, adecuado y eso hace prever que el déficit comercial se reduzca”, manifestó el presidente del BCB, Pablo Ramos.

Para lograr eso, apuntó a tres productos principales que son elaborados por empresas del Estado. En el caso de la urea, dijo que hay una capacidad instalada de 700.000 toneladas para empezar a exportar. Asimismo, se agrandan las posibilidades de exportar mayores volúmenes de gas licuado de petróleo (GLP) a Paraguay y la apertura de mercados con el cloruro de potasio y los productos que se elaboren a partir de las salmueras del salar de Uyuni, además de la producción de cemento.

“La canasta de exportaciones se va a incrementar gracias al impulso productivo”, destacó Ramos. Pero también prevé la reducción de las importaciones, especialmente de diésel, con lo que la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) se reduciría.

Competitividad

No obstante, el sector empresarial comparte que debe haber más productividad en el país, pero discrepa en apuntar solo a la producción de materias primas o sus derivados, sino a una proyección productora que sume a los privados y los haga más competitivos.

“Las divisas están cayendo. Las Reservas Internacionales (RIN) disminuyen, porque hay una falta de competitividad del sector exportador y una de las causas, se llama factor precio de la moneda extranjera en Bolivia, que a nuestro criterio, está sobrevalorado. Bolivia necesita ser más competitivo para que existan mayores cantidades de divisas que se generen fruto de las exportaciones”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo. Lamentó que el tipo de cambio fijo “ha entrampado al país en la pérdida de competitividad”.

En ese mismo sentido, el gerente de la Caneb Javier Hinojosa, explicó que la actual política cambiaria “no incentiva las exportaciones y se pierde competitividad internacional”.

Materias primas

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, expresó por su parte que las previsiones de reducción del déficit de la balanza comercial que hace el BCB son altamente optimistas, pero criticó que las perspectivas del BCB siguen estando fundamentadas en exportaciones de materias primas o derivados de ellas, que también están sujetas a las variaciones de los precios internacionales. Bolivia ya ha vivido ciclos de acumulación y desacumulación de reservas, que están siempre relacionados a los ciclos de precios de las materias primas.

“Esto nos marca el problema y también la solución: en la medida que Bolivia dependa de las exportaciones de materias primas, siempre viviremos estos ciclos altamente volátiles. Para salir de eso es necesario diversificar nuestras exportaciones y enfocarlas hacia los productos no tradicionales, pero también, cada vez con más importancia, hacia los servicios, las industrias culturales y el turismo”, indicó Salinas.

Otros factores

Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), explicó que la balanza comercial no solo tiene que ver con la productividad de las empresas estatales o la industria.

“Afectan temas como el tipo de cambio, la falta de acuerdos comerciales para exportación, temas logísticos de carreteras y puertos, costos laborales, el contrabando, entre otros”, señaló. Esos temas, para el ejecutivo, deberían resolverse y duda que las exportaciones que prevé el BCB sean las correctas, ya que no existe información oficial al respecto.

Tipo de cambio

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), también tiene su postura y describe la importancia del tipo de cambio de la moneda nacional con relación al dólar.

“Para revertir el déficit comercial hay que producir más, exportar más e importar menos. El problema es que el dólar en Bolivia es tan barato que cada vez es más fácil importar que producir y, con el alza de costos, nos volvemos un país caro al momento de producir para el mercado interno o exportar. Si no se quiere tocar el tipo de cambio hacia arriba, se debe mejorar la productividad y la competitividad con tecnología -biotecnología para el agro, por ejemplo”, expresó Gary Rodríguez, gerente general del IBCE.

En ese sentido, propuso que una promoción selectiva de exportaciones (idealmente, agroexportaciones) y una política de sustitución competitiva de importaciones (combustibles líquidos por biocombustibles) es lo deseable. Con ello, manifestó que llegarían más divisas al país (por exportación) y saldrían menos dólares (por importación), con lo que la posición comercial externa se tornaría positiva y la economía crecería mucho más.

Por último, en la opinión del experto de la Fundación Jubileo, René Martínez, el déficit de la balanza comercial, fue resultado de la caída de los precios de los hidrocarburos; por lo tanto, el valor de la exportación.

“Ya han pasado varios años de ese shock de los hidrocarburos, lo que quiere decir que esto no es algo coyuntural como lo fue la bonanza, los volúmenes de exportación y los precios de las exportaciones. Lo que se ha visto en los últimos años, es una tendencia leve a disminuir los valores de exportación de hidrocarburos. Sobre las importaciones, eso está definido por la producción nacional que tiene que competir con los productos importados y de contrabando”, dijo el experto.

Martínez además advirtió que mientras se mantenga el tipo de cambio (Bs 6,96 por dólar) que está muy apreciado, los productos de importación y de contrabando serán más baratos que la producción nacional.

A tono de respuesta, el presidente del BCB, ratificó que el tipo de cambio -que viene desde 2011-no se modificará. Aduce que los beneficiarios de una inestabilidad cambiaria solo son “algunos exportadores y los especuladores”.

Fuente: eldeber.com.bo