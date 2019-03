Evalúan posible daño ambiental en Los Negros

El rebalse del Río Negro destruyó parte del talud de una laguna de oxidación. La Gobernación sancionará a la Alcaldía

Beatriz Ávalos

Técnicos de la Dirección Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz llegaron hasta la localidad de Los Negros, en el municipio de Pampagrande, para evaluar posibles daños medioambientales ocasionados por la destrucción de taludes que sufrió una de las dos lagunas de oxidación, como consecuencia del rebalse del río Los Negros.

Los técnicos, acompañados de la alcaldesa Elsa Candia, y del asambleísta de la provincia Florida, Reynaldo Seas, inspeccionaron el lugar, tomaron muestras de aguas en varios puntos para ser analizadas en el laboratorio.

Se examinaron varios parámetros del agua, como conductividad eléctrica, sólidos disueltos, oxígeno disuelto, Ph, turbidez y temperatura, que en primera instancia confirmó contaminación.

Carol Vivancos, de la Dirección de Calidad Ambiental (Dicam), al finalizar la inspección, dio lectura al acta donde se señala que existe un riesgo de contaminación del río porque es un área vulnerable de inundación ante la inexistencia de medidas de protección. En tal sentido, recomendó a la comuna adoptar una serie de medidas preventivas.

La alcaldesa dijo que acciones inmediatas permitieron cortar la salida de material de la laguna hacia el río y que el agua de la laguna afectada es apta para ser diluida en afluentes. “Ya no es riesgosa. (…) En esa laguna se está trabajando con maquinaria para reencauzar el río, luego se hará la compactación del terreno, el relleno y la reparación de los 3 a 4 metros de taludes destruidos”.

Según Candia, para que la laguna siga funcionando de forma normal se levantarán muros a fin de protegerla. También indicó que los técnicos de Dicam recomendaron que el sistema de alcantarillado siga funcionando, porque tiene dos biodigestores y puede operar con una sola laguna. “Nos han recomendado poner un equipo de clorador para evitar riesgos”, añadió.

El asambleísta Seas pidió a los pobladores de comunidades vecinas estar tranquilos porque “lo que se suponía que era una contaminación, ya se fue. En 100 metros ya se purificó el agua”.

No obstante, Cinthia Asin, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, advirtió a la población de Pampagrande que las aguas del río no son aptas para el consumo humano, aunque hasta el momento no se registra mortandad de peces ni daño a la vegetación de la zona.

En rueda de prensa, Asín informó de que en 2017 la Gobernación, mediante un oficio, advirtió a las autoridades de Pampagrande la necesidad de construir un defensivo, considerando que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se encuentra a menos de 200 metros del río y que una crecida puede provocar la afectación de la misma. “Se sancionará los incumplimientos, y por no haber tomado las previsiones que fueron advertidas por la Gobernación”, expresó.

Dijo que en 10 días el municipio de Pampagrande debe presentar los informes de monitoreo, las medidas correctivas y preventivas necesarias para la rehabilitación de la PTAR.

Fuente: eldeber.com.bo