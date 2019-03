“Evangélicos no dejarán de ser pastores para servir al gobierno de turno”

”EVANGÉLICOS NO LE TEMEN A FISCALIZACIÓN, NO DEJARÁN DE SER PASTORES PARA SERVIR A GOBIERNO DE TURNO”

Este sábado cerca de 40 representantes de las iglesias evangélicas se reunieron para socializar y consultar sobre el proyecto de ley de libertad religiosa que será tratado esta semana ante la asamblea legislativa. El pastor Luis Aruquipa, presidente del concejo nacional cristiano expresó que se sienten discriminados porque habrían solicitado audiencias a través de 2 notas y aún no recibieron respuesta de autoridades. El pastor afirmó que no le temen a las fiscalizaciones, pero no dejaran de ser pastores para convertirse en servidores del gobierno de turno.

Fuente: Detrás de la Verdad