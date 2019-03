Evo: “Apagón en Venezuela fue provocado con armas cibernéticas para adueñarse del petróleo”

El primer mandatario boliviano expresó que la ayuda humanitaria es solo un pretexto para la intervención militar en ese país, donde desde hace cuatro días se encuentran sin energía eléctrica.

Presidente Evo Morales durante la inauguración del Magisterio Rural de Villazón. Foto: Captura de pantalla de BTV.

La Paz, 11 de marzo (ANF).- El presidente boliviano, Evo Morales, manifestó hoy durante el acto de inauguración de la sede sindical del Magisterio Rural de Villazón en Potosí, que el apagón que afecta hace más de 4 días a Venezuela, fue provocado por armas cibernéticas con la intención de adueñarse del petróleo de ese país sudamericano.

“¿Qué hacen en Venezuela ahora? Usan armas cibernéticas para castigar al pueblo venezolano, para dejar sin luz eléctrica. Algo categorizado como un crimen de lesa humanidad. Hacen sufrir al pueblo para adueñarse del petróleo venezolano”, dijo Morales.

La autoridad afirmó que Venezuela sufre un bloqueo económico y calificó las intenciones de ayuda humanitaria como un pretexto para la intervención militar al régimen de Maduro.

“Ahora ya no hay golpes militares, ya no hay dictaduras, pero si hay otro tipo de golpes: congresales, judiciales y cuando no pueden dar estos golpes planifican intervenciones militares bajo el pretexto de ayuda humanitaria”, enfatizó el primer mandatario.

Comparó la actualidad con la época colonial y afirmó que Estados Unidos realiza intervenciones no solo en América Latina, sino también en otros países del mundo.

“Habría que entender cuál es la doctrina norteamericana para dominarnos, para someternos, para dividirnos, pero después para robar nuestros recursos naturales”, enfatizó Morales.