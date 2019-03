Evo, ¡la CIJ dijo NO!

La demanda no fue para un diálogo sino para saber si Chile estaba obligado jurídicamente a negociar con Bolivia una salida al mar. La resp fue NO. O sea, el fracaso más grande de la historia jurídica de Bolivia.

¿Y tu voto premiará a los #HeroesDeLaHaya? https://t.co/uP5NNyCUjo



Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas