Evo: “La corrupción no se perdona, caiga quien caiga”

En una entrevista concedida sólo a medios estatales, el presidente Evo Morales detalló ayer los alcances de la Agenda Patriótica 2025 y atribuyó las constantes denuncias de corrupción “a la educación” y reafirmó que en su Gobierno no se perdonarán estos hechos “caiga quien caiga”.

“La corrupción no se perdona y la lucha será caiga quien caiga”, aseveró.

Morales socializó los logros de su gestión y los desafíos para fortalecer el desarrollo del país, un camino en el que -dijo- la transparencia es importante bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo.

Refirió que exautoridades vinculadas con hechos de corrupción hoy están en las cárceles, advirtiendo que ese delito no sólo daña al Estado sino a la familia, a los hijos y a las organizaciones sociales.

En ese marco, Morales exhortó a los servidores públicos a trabajar con la verdad sin sacar provecho de los cargos públicos.

Las denuncias

En la gestión de Morales se han denunciado casos de corrupción como el de Santos Ramírez en YPFB con un daño estimado en 17 millones de dólares que se destapó con la muerte del empresario Jorge O’Connor, cuando iba a entregar un presunto soborno para el entonces presidente de la petrolera, Santos Ramírez. Luego, estalló el caso del Fondo Indígena en el que está implicada la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por un daño de 102 millones de bolivianos por 743 proyectos.

A estos se suma el caso de Gabriela Zapata, expareja del Presidente, que fue procesada por legitimación de ganancias ilícitas y condenada a 10 años.