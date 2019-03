Facebook, Instagram y WhatsApp llevan más de 8 horas presentando problemas

Facebook lleva horas en una caída masiva, junto con Instagram, Messenger y WhatsApp.

De vez en cuando, los servicios populares sufren caídas que dejan a los usuarios fuera de sus cuentas, rogando que la espera no sea larga. Pero esta vez, Facebook y compañía están batiendo récord con la baja de sus servicios.

No todos los usuarios notan el mismo problema, algunos no pueden entrar directamente a estos servicios, y otros no pueden acceder a determinadas funciones. Al parecer, los más afectados son los usuarios de Europa, América, India, entre otros territorios, según los reportes de usuarios que ha registrado downdetector:





Facebook ha recurrido a su cuenta en Twitter para dar un breve comentario mencionando que se están ocupando del problema:

Somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema tan pronto como sea posible. Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema tan pronto como sea posible, pero podemos confirmar que el problema no está relacionado con un ataque DDoS

Esta situación no solo altera a los usuarios intensivos de estos servicios, sino que también es un grave problemas para los anunciantes. Y, según han mencionado algunos usuarios en Twitter, Facebook está considerando la posibilidad de dar algún tipo de reembolso.

Por otro lado, Matt Navarra mencionó que fuentes dentro de Facebook están confirmando que el problema está casi solucionado. Así que, es posible que en unas horas más todo vuelva a la normalidad.

