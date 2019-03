Fiscal de Oruro revela las amenazas que hubo cuando se aprehendió al coronel Raña

El fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata, reveló que el día en que se aprehendió al coronel Rommel Raña, por presuntos cobros ilegales, su esposa recibió llamadas, aparentemente de una cabina, y que al contestar le advirtieron que no se meta en ese caso porque le iría mal.

“El día de la aprehensión (7 de marzo) del coronel Raña, en horas de la tarde, cuando yo me encontraba en mi domicilio, mi esposa recibe una llamada, que ya antes recibió tres llamadas de un teléfono que podríamos hablar que se trata de una cabina telefónica. Yo en ese preciso momento me encontraba en casa y en mi domicilio, recibe una llamada telefónica mi esposa y le advierten que yo no me meta en ese caso porque me iría mal, textualmente le dicen así y lo cortan la llamada”, relató Zapata en entrevista con ERBOL.

El fiscal departamental aclaró que no está acusando a Raña ni sus abogados de la llamada, pero le parece “extraño y muy sintomático que aparezcan que ese tipos de amenazas justo cuando se lo aprehende”.

Acotó que el fiscal encargado del caso también recibió amenazas, pero de manera pública, de parte de los abogados del coronel Raña, quienes lo acusaron de “inventarse” fundamentos para aprehender al policía y le advirtieron con iniciarle proceso penal.

Raña está acusado de cohecho y beneficios en razón del cargo, porque presuntamente habría recibido dinero de policías a cambio de destinarlos a puestos de control al contrabando, sin embargo, la justicia anuló la orden de aprehensión y dejó libre al coronel. La defensa del policía argumentó que no había denuncia en su contra.

El fiscal Zapata ratificó que sí existen las denuncias y que se actuará conforme a derecho. Para la investigacion ya se dispuso de una comisión de fiscales.

Recordó que las denuncias ya surgen desde enero del 2018 y que tomaron cuerpo a través del tiempo. Enfatizó que hace unos tres meses la Defensoría del Pueblo recibió el testimonio de dos personas que revelaron cobros de hasta 2 mil dólares de parte del coronel Raña a cambio de los destinos en los puntos de control.

Señaló que alternativamente hubo una denuncia del general Faustino Mendoza, excomandante de la Policía.

Además, según el fiscal, hay testigos quienes dan cuenta de que presumiblemente muchos policías hacían filas en el despacho del coronel Raña, hasta altas horas de la noche, para efectos de los cobros, y que habrían algunos efectivos policiales que eran el enlace.

El fiscal criticó que se usen “chicanas” para anular la orden de aprehensión. Agregó que tiene la suficiente solvencia moral y que nunca estuvo implicado en ningún acto irregular.

De las amenazas, dijo que no le preocupan, pero reiteró que le llama la atención que hayan sido justo en ese momento cuando se investiga al coronel.

Erbol / La Paz