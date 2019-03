Francisco rechaza la renuncia del cardenal Barbarin y enfurece a víctimas de pederastia

El papa Francisco invocó este martes (19.03.2019) “la presunción de inocencia” para rechazar la renuncia del cardenal francés Philippe Barbarin condenado por la justicia por encubrir casos de abuso sexual, enfureciendo a las víctimas que consideran al sacerdote símbolo del silencio de la Iglesia frente a la pederastia.

Condenado el 7 de marzo a seis meses de prisión en suspenso por no haber denunciado a la justicia los abusos sexuales cometidos contra menores por un cura de su diócesis, el cardenal Barbarin, el más alto dignatario de la iglesia en Francia, fue recibido el lunes en el Vaticano para presentar su dimisión al papa.

“El lunes por la mañana puse mi misión en manos del Santo Padre. Invocando la presunción de inocencia, no quiso aceptar mi dimisión”, anunció Barbarin en un comunicado.

La “sugerencia” de Francisco

El prelado de 68 años sigue siendo arzobispo de Lyon (centro-este) a la espera de su proceso en apelación. No obstante anunció que dejará la gestión del día a día al actual vicario general Yves Baumgarten, por “sugerencia” del papa “y porque la Iglesia de Lyon sufre desde” que estalló hace tres años el escándalo de pederastia en la diócesis.

“Permanezco en el título pero me retiro de la conducción de la diócesis”, dijo monseñor Barbarin en la televisión católica KTO, y precisó que no celebraría más todos los oficios de la catedral de Lyon. “Después del fallo, esta condena, e incluso si no hubo condena, pienso que es bueno dar vuelta la página”, dijo.

Por su parte, el Vaticano confirmó por comunicado que “el Santo Padre no aceptó la renuncia presentada por el cardenal Philippe Barbarin”, arzobispo de Lyon desde 2002, cardenal desde 2003, primado de las Galias (título honorífico concedido al arzobispo de Lyon desde el siglo XI).

Críticas de las víctimas

Este anuncio provocó la indignación de las víctimas de pederastia en la diócesis de Lyon, que lo calificaron como “la gota que rebasó el vaso”.

“Esto me parecía improbable que (el papa) pudiera cometer semejante error. Es increíble”, reaccionó en declaraciones a la AFP François Devaux, cofundador de la asociación de víctimas la Parole libérée (la Palabra Liberada).

“Yo creo que este hombre logrará matar a la Iglesia”, agregó, mientras que otro integrante de la asociación, Pierre-Emmanuel Germain-Thill, fustigaba una decisión “chocante” y “un nuevo paso en falso” por parte del papa.

