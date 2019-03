Giras, redes sociales y hasta bailes, el pulso de la campaña hacia las elecciones

Los candidatos apelaron a una campaña con giras, uso de redes sociales y hasta bailes. Carlos Mesa, Oscar Ortiz, los postulantes más visibles de la oposición, mostraron aquello en las últimas semanas. En el MAS -afirman desde ese frente- se apuesta a dar “certezas” al electorado en aspectos como la “estabilidad económica” y gestión.

Entre las actividades que desplegaron Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y Ortiz, de Bolivia Dice No (BDN), está la defensa del voto del “No” del referendo del 21 de febrero de 2016.

Cuando los comisionados de la CIDH sesionaron en Sucre, Mesa envió una carta, en la que les pidió que requieran una Opinión Consultiva a la Corte IDH sobre si el artículo 23 de la Convención Americana “consagra un derecho humano a la postulación y reelección indefinida”; y Ortiz presentó “700 folios de nuevas pruebas del grave deterioro democrático provocado por el gobierno de Morales y sus intentos de reelección atentando” contra el 21F.

El 21 de febrero, cuando se cumplieron tres años del 21F, Mesa asistió a la concentración de San Francisco (La Paz); y Ortiz lideró una marcha hacia la plaza 24 de Septiembre (Santa Cruz).

Ambos llevaron adelante una gira. En el caso del aspirante de CC, el 5 de febrero, inició un recorrido por las capitales de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. Sobre sus visitas, Mesa difundió tuits y videos que mostraban aquella travesía; y hasta bailó, como ocurrió en Sucre al son de salay.

“Esa gira plantea un nuevo formato de gira, de contacto con la gente. Pregunté por qué ese acercamiento no tradicional, que no se caracteriza por baño de multitudes, y me indican que es deliberado, en esta primera fase, porque se está estableciendo contacto con la gente para recoger el sentimiento que vaya a condensarse en un mensaje al país”, explicó la analista Erika Brockmann.

José Antonio Quiroga, coordinador nacional de CC, hizo un balance de esta etapa: “Superada la fase de las alianzas, el registro de candidaturas y las absurdas ‘elecciones’ primarias, cuyo único objetivo fue la habilitación ilegal e inconstitucional del binomio del MAS, en febrero de este año comenzaron los preparativos para las elecciones generales que todavía no han sido convocadas”.

El político agregó: “Entretanto, se conformaron los equipos de trabajo en cada departamento. Los candidatos iniciaron una gira por las capitales departamentales, se organizó una amplia red de profesionales para la elaboración del programa de gobierno y se hicieron las investigaciones que definirán la estrategia de campaña”.

Ortiz también llevó adelante una gira por el país, travesía que -según ese frente- incluyó los nueve departamentos.

El 2 de marzo, Ortiz asistió a la entrada del Carnaval de Oruro, donde bailó y recibió vítores con el lema de “Bolivia Dijo No”. “La presencia de Ortiz en el Carnaval demuestra que tiene capacidad de incorporarse en un espacio donde hay multitudes. Está empezando a tener la experiencia del ‘baño de masas’”, comentó Brockmann.

Edwin Rodríguez, acompañante de fórmula de Ortiz, efectuó el balance de esta primera fase: “El diseño de campaña, en esta primera etapa, nos ha dado resultados positivos. Somos los únicos que subimos en la aceptación y percepción de la gente, mientras los demás bajan”.

“El diseño de todo lo que hemos desarrollado con la gente, de cara a la gente, el contacto directo sin ningún complejo, sin ningún temor, precisamente explotando lo que la gente quiere: cambio y gente nueva, pues ha hecho que estemos en redes sociales, actos públicos, conversatorios y en gira en todo el país”, agregó el político.

En el caso del MAS, el diputado David Ramos, exjefe de bancada del partido oficialista, efectuó un balance positivo del avance del masismo en esta primera etapa. El legislador indica “dos puntas de lanza” en la estrategia del partido de Gobierno: la estabilidad económica y la universalización de servicios (como el SUS).

“Los alcances de políticas, tanto en aspecto económico (estabilidad) y en aspecto social (universalizar servicios básicos) por supuesto que nos permiten nuevamente dar esa seguridad, ofrecer. En otras palabras, como primera fuerza política le damos la seguridad al país tanto en el ámbito económico como en el social”, dijo.

En el caso de Morales, el analista Franklin Pareja realizó una reseña de la particularidad de su candidatura: “Tenemos un candidato presidente las 24 horas del día, los 365 días del año. Todo lo que es gestión lo rentabiliza para fines electorales y todo lo que hace electoralmente lo asocia a la gestión. Es el único candidato que tiene la posibilidad de llevar adelante la ejecución de inversión pública con fines y rédito electoral en función de una sola fórmula”.

Calles, redes y perspectiva

Un común denominador entre las actividades políticas de Mesa y Ortiz son las giras y el uso de las redes sociales. “Calles y redes, contacto con la gente y redes, y reproducir ese contacto en las redes. O sea: difundirlo y diseminarlo, el espacio concreto micro que se da en contacto con la gente que se da en un determinado lugar, también se difunde y se irradia hacia afuera. Eso es importante, es un nuevo recurso que hoy se está utilizando, y también se aprovecha de posicionar ese mensaje en los medios de comunicación”, explicó Brockmann.

La especialista agregó que en el caso de Mesa difundió un tuit en el que ya se perfilan cuatro ejes de su programa: visión sobre desarrollo y crecimiento, políticas públicas de Estado (que no sean improvisadas), economía armonizada con la naturaleza, y una nueva relación del Estado con la gente.

Sobre el uso de redes, Pareja no ve una campaña muy eficaz ni muy agresiva de los candidatos. “Creo que todavía les falta mucho para explotar el potencial que tienen y que su forma no es interactiva, es decir básicamente mandan mensajes muy simples, pero no mandan un hilo conductor que trate de instalar en el imaginario popular ideas-fuerza”, afirmó.

Brockmann indicó que, por ahora, parece ser que, contrariamente al Gobierno que pone “toda la carne en el asador”, todavía Mesa y Ortiz “no están quemando todos los recursos que tienen”.

Pareja planteó tres acciones para los postulantes: 1) tienen que tener una presencia territorial nacional física, los candidatos deben llegar a todo el país físicamente, 2) tienen que instalar con claridad un mensaje diferenciado, porque si Mesa presenta algo parecido a Morales, entonces no es alternativa, es más de lo mismo y 3) el aspecto etario, deben saber instalar de forma discriminada el mensaje que están tratando de instalar.

Puntos de vista

David Ramos, exjefe de bancada del MAS

“Hacemos un balance positivo”

Nuestra evaluación: Podemos ver que los resultados son alentadores porque hemos logrado generar certeza, seguridad, diríamos, al pueblo boliviano con las medidas, leyes y programas que se aplica.

Uno de los puntos favorables que tenemos con el pueblo es la seguridad de estabilidad económica y el crecimiento económico.

Otro aspecto que nos favorece en la campaña es el SUS. En otras palabras: los alcances de políticas, tanto en lo económico (estabilidad) y en lo social (universalizar servicios básicos) nos permiten nuevamente dar esa seguridad, ofrecer. En otras palabras, como primera fuerza política le damos la seguridad al país tanto en el ámbito económico como en el social.

José A. Quiroga T. Coordinador nacional CC

“Hay una fuerte expectativa”

Sin duda, la principal fortaleza de la candidatura de Carlos Mesa y de Gustavo Pedraza es su interpelación a los derechos ciudadanos.

La gente está harta de los partidos que han utilizado la gestión pública en provecho de sus jefes y militantes.

La convocatoria a la conformación de un gobierno de ciudadanos que supere la herencia de la partidocracia del pasado y del llamado “gobierno de los movimientos sociales” del presente, genera una fuerte expectativa en las personas que no se sienten representadas por ningún sindicato o partido y que saben que son portadoras de derechos inalienables.

Edwin Rodríguez Candidato de BDN

“Estamos avanzando”

Estamos avanzando, somos los únicos que subimos en la aceptación y percepción de la gente, mientras los demás bajan.

El diseño de campaña en esta primera etapa nos dio resultados positivos en el sentido de que al no haber sido nosotros nunca candidatos a estos cargos ni mucho menos haber ejercido esos cargos, al mismo tiempo de ser una ventaja porque somos nuevos no tenemos mucho rechazo.

Tenemos una cierta desventaja porque los demás que han sido presidentes, la gente los conoce en mayor porcentaje, pero hay un altísimo porcentaje que los rechaza. En el caso nuestro estamos subiendo en el nivel de conocimiento, con un bajo porcentaje de rechazo, esa es nuestra fortaleza.

