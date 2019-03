Google cierra su estudio de creación de vídeos y películas inmersivas

Google ha anunciado el cierre de Spotlight Stories, el estudio que tenía para crear vídeos de 360 ​​grados para teléfonos, un estudio que ha existido durante más de seis años para que los teléfonos puedan mostrar su capacidad de ver contenido en 360 grados con cualquier visor compatible.

Durante este tipo han lanzado 13 películas, incluyendo algunas originales como Help (del director de Fast and the Furious, Justin Lin), Aardman Animation Special Delivery y Pearl, que fue nominada a Mejor Película Animada en los premios de la Academia 2017. También se han asociado con otros grandes, como la serie de los Simpsons, por ejemplo. Podéis ver sus trabajos en atap.google.com.

Spotlight Stories comenzó originalmente como un equipo dentro de Motorola que producía 360 videos exclusivos para los teléfonos Android del fabricante, pero se convirtió en parte de Google después de la adquisición de Motorola por parte de la empresa por 12.500 millones de dólares en 2011. En 2015, las películas del estudio se volvieron más disponibles después de que su aplicación llegara a dispositivos Android que no sean Motorola, iOS y la plataforma de películas de 360 ​​grados de YouTube.

Aunque la compañía indica que está orgullosa del trabajo realizado por el equipo durante la vida del estudio, no ha especificado el motivo del cierre, aunque parece claro que para que un proyecto sobreviva necesita que entren ingresos, y hasta ahora el estudio no ha generado grandes estrenos de Hollywood, precisamente.

Tenían un objetivo claro: narrar historias en realidad virtual para cautivar al público, para que cualquier persona pueda ver lo que puede hacerse con esta tecnología, y lo consiguieron con cortometrajes como Son of Jaguar, Sonaria y Back to The Moon, pero ahora parece que ya cumplieron su meta.

Los empleados permanentes del estudio tendrán otros trabajos dentro de Google, aunque tampoco ha definido cuáles.

Fuente: wwwhatsnew.com