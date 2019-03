Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el viernes 01 de marzo de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Es un excelente día para planes de formalización y viajes, lograran sellar el amor que se profesan el uno al otro. Trabajarás con dedicación aun sabiendo que los resultados llegarán a largo plazo, hoy tu positivismo hará la diferencia con tus compañeros. Número de éxito, 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La persona que está a tu lado volverá a ser lo más importante en tu vida y en tu corazón. No presiones para obtener el apoyo que necesitas en lo laboral, con tacto y diplomacia lograrás lo que quieres, no te impacientes, las mejoras económicas llegarán lentamente. Número de éxito, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tendrás una conversación con esa persona que a pesar de tus intentos por olvidarlo aún te interesa. Mantente alejado de los enfrentamientos que surgirán en tu trabajo, no opines ni a favor ni en contra o te ganarás enemistades innecesariamente. Número de éxito, 18.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Esa persona no cambia a pesar de las oportunidades que le das, hoy evaluarás tu situación y tomarás una decisión. Hoy recibirás buenas noticias sobre un trabajo que presentaste, será un estímulo que te hará mirar hacia metas más grandes, no dejes que los obstáculos te detengan. Número de éxito, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu vida sentimental tendrá un cambio muy positivo, hoy conocerás a alguien que te motivara mucho. Tu carácter firme saldrá a relucir en momentos de dudas en tu trabajo, asumirás nuevas responsabilidades y tomarás decisiones acertadas en el momento preciso, tus superiores estarán muy satisfechos con tu labor. Número de éxito, 3.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Un antigua amor te ha dejado experiencias que no te permiten volver a confiar, es hora de olvidar y volver a empezar. Dejarás de aferrarte a tus ideas y aceptarás sugerencias de tus compañeros, tu trabajo se agilizará con tu nueva actitud, tu economía también será propicia. Número de éxito, 13.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Día de unión y felicidad, las discusiones por temas sin importancia serán cosa del pasado. Tus ingresos aumentarán pero también tus gastos, tu disciplina te permitirá organizarte y te alcanzará para hasta para ahorrar. Número de éxito, 7.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Evita demostrar indiferencia, podría imaginarse cosas que no son ciertas, soluciona tus asuntos de otra manera. Tienes muy claro tus objetivos laborales y económicos, tomarás decisiones con seguridad, hoy todo te favorecerá para que logres todo lo que te propongas. Número de éxito, 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Empezarás a compartir con esa persona mucho más que los sentimientos, hoy harán planes para ayudarse mutuamente. Has trabajado con paciencia y eficiencia en épocas difíciles, ahora empezarás a disfrutar por fin de las recompensas no solo económicas sino también personales. Número de éxito, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: El amor te inspira y te llena de buenos sentimientos, te mostrarás solidario y generoso con todos. Una inversión te permitirá recuperarte de una mala racha económica, no te quedes estancado solo en eso, es momento de que pienses en crecer en todos los ámbitos. Número de éxito, 21.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Callar y observar fue lo mejor que pudiste hacer ante situaciones inciertas, te darás cuenta que debes cambiar. Pondrás en orden tus finanzas y te trazarás un plan de ahorro, en poco tiempo podrás equilibrar tu economía y pensarás en un negocio propio paralelo a tu trabajo. Número de éxito, 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Analízate es el momento de encontrar los motivos de tus problemas sentimentales, estas a tiempo de rectificar. Tu trabajo duro y paciente empieza a rendir frutos, hoy podrás hacer gastos extras sin sentirte presionado por tu presupuesto, pero cuídate de los excesos. Número de éxito, 14.

