IBCE: comercio con la India dejó a Bolivia un superávit de más de $us 1.000 millones

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a través de su gerente General Gary Rodríguez, destacó la relación comercial con la India que le dejó al país en los últimos cuatro años un superávit de más de $us 1.000 millones. Precisó que el 2018 la exportación de oro en bruto representó $us 720 millones de los $us 723 millones exportados.

“El 2007 las exportaciones de Bolivia a la India eran de sólo $us 3 millones y las importaciones eran de $us 20 millones, pero en los últimos cuatro años la relación comercial con la India ha dejado a Bolivia un superávit superior a los $us 1.000 millones de dólares de divisas netas”, señaló entrevistado por los medios estatales.

Calificó como un hecho histórico y muy auspicioso desde el punto de vista comercial la visita que realizó hace unos días el presidente de la India, Ram Nath Kovind junto con una delegación muy nutrida de representantes tanto del sector público como privado para conversar con sus pares gubernamentales, pero también con empresarios, con el cierre inicial en intención de negocios por más de $us 30 millones.

“El 2018 la India fue el país que mayor superávit comercial le ha dejado a Bolivia, le hemos vendido $us 723 millones, se compró $us 152 millones y el superávit fue de $us 517 millones (…). Relaciones como esta son las que quisiéramos para el país para apuntalar nuestras reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia”, manifestó desde Santa Cruz.

Al momento de aterrizar en el tipo de exportaciones que realizó Bolivia el año pasado, Rodríguez precisó que de los $us 723 millones exportados, $us 720 millones representaron la venta de oro en sus formas en bruto, seguido por los boratos de sodio por casi $us 1,3 millones, las maderas aserradas por $us 394 mil, los cueros y pieles por $us 194 mil y los frijoles por $us 149 mil.

“La riqueza de este esfuerzo no solo es la que las instituciones se relacionen y tomen contacto directo. Si bien el comercio ha subido hay que explotar la potencialidad de productos no tradicionales como los alimentos del altiplano, la quinua, cañahua, en Santa Cruz, la chía, muy pronto la quinua tropicalizada, nuestros bosques son muy ricos en alimentos naturales”, citó.

Bolivia exportó 20 productos a la India, mientras que la potencia asiática le vendió al país 1.552 productos distintos, entre los que se destacan variedad de vehículos por un valor de $us 23.7 millones; turbinas a vapor por $us 16.2 millones, motocicletas por $us 11 millones, entre otros.

Bolivia y la India firmaron ocho acuerdos que tienen que ver con el área de hidrocarburos, litio, tecnología, software y salud.

Fuente: https://www.paginasiete.bo