La cantante Camila Soruco trabajó en la alcaldía cruceña hasta 2018

La artista indicó que renunció al ítem por falta de tiempo y que nunca recibió un pago extra por sus presentaciones en las retretas. El municipio le inició un sumario porque hasta la fecha no descargó su última declaración jurada de bienes y rentas

Aida Zuazo D.

La coordinadora de la plataforma Generación 21 Xiomara Klinsky denunció ayer que a la artista Camila Soruco se le inició un sumario en el municipio cruceño, generando así las cuestionantes sobre la relación laboral de Soruco con la institución pública.

“Como ciudadana común y corriente y amparada por el control social en la Constitución Política del Estado quiero saber ¿cómo es que Camila tiene un ítem? ¿Dónde trabaja? ¿Cuántos días a la semana? ¿Qué horarios? Porque no pueden darle un ítem a una persona para que vaya y cante un día a la semana y una hora. O si es que aparte percibe un ingreso por ir a cantar en las verbenas”, indicó Klinsky, quien ahora pedirá al Concejo Municipal que se solicite un informe al Ejecutivo sobre esta situación.

Consultada sobre esta denuncia, Soruco indicó que efectivamente trabajaba con un ítem en la dirección de Culturas de la Alcaldía, pero que, en una primera instancia de la consulta, renunció en enero de 2018, aunque luego señaló que su alejamiento del municipio fue en agosto de 2018, debido a que no le daba tiempo para continuar con su carrera.

La artista indicó que no recordaba la fecha de inicio de este trabajo y que solo estuvo un año, pero que entre sus obligaciones se encontraba el de dar clases de canto en los barrios, además de presentarse en las actividades culturales municipales como las verbenas en los diferentes distritos y en la retreta en la plaza principal.

“No me pagan de la retreta. Yo voy porque a mí me resulta muy bien el hecho de presentarme, ya que de ahí me salen muchísimos contratos”, aclaró Soruco.

El concejal por UCS Johnny Fernández, comentó que hace un tiempo atrás corrió el rumor de que varios funcionarios municipales no asistían a sus puestos, pero que seguían recibiendo un salario. “Ahí saltó el nombre de esta muchacha”, contó aclarando que Soruco ingresó al municipio en 2016.

El sumario

El abogado sumariante de la Alcaldía cruceña José Ayala, explicó que se inició el sumario a Soruco porque ella, pasado los 30 días hábiles de su renuncia, no presentó su declaración jurada de bienes y rentas tal como lo establece la ley Safco.

“Aunque se trate de un exfuncionario se puede iniciar un proceso, en este caso sabemos que Camila Soruco ya no es funcionaria municipal efectivamente desde 2018, pero los procesos de responsabilidad administrativa se abren tanto para los funcionarios como para exfuncionarios”, aclaró el jurista.

El sumario se inició el 23 de enero de este año, pero Ayala indicó que se debe tomar en cuenta que hay que notificar a todos los funcionarios y exfuncionarios que se encuentran en esa lista y que a partir de la notificación tienen 10 días hábiles para presentar, como es el caso de Soruco, su declaración jurada de bienes.

La última declaración de Soruco que figura en la página web de la Contraloría General del Estado data del 8 de septiembre de 2017.

“Yo me retiré en agosto y tenía que presentar mi declaración en septiembre, que es el mes de mi cumpleaños y así lo establece la norma. Yo no sabía que después de renunciar tenía que seguir declarando”, indicó la artista.

El abogado municipalista José Luis Santisteban dijo que esto es un delito leve. “Lo pueden enviar al Ministerio Público o la sancionarán con no dejarla trabajar más adelante en la Alcaldía, eso depende ya del reglamento interno del municipio. Cuando ella quiera optar a un cargo electivo o administrativo ahí le va a pesar en su currículum, porque estaría sancionada”, puntualizó.

Fuente: eldeber.com.bo