La exitosa familia de Bono, el cantante de U2

U2 no es solo un grupo de música, es un fenómeno que arrastra admiradores por todo el mundo y que siguen a sus componentes en su faceta artística pero también por lo que aportan como inspiradores de causas sociales que tienen tirón entre su público. Bono, el solista de la formación, es el gran oficiante de la liturgia que significa asistir a un concierto de U2. Lo describió con sus propias palabras en una entrevista: “Somos unos chicos normales convertidos en extraordinarios gracias a la música”.

Pero uno de los grandes triunfos de los que presume Paul David Hewson, el verdadero nombre de Bono, es su familia. Está casado desde 1982 con Alison Hewson, una activista y empresaria irlandesa de 58 años, como él, a quien conoció en la escuela a la que iban ambos, Mount Temple Comprehensive School. Mientras él se centró en la música, ella se licenció en Política y Sociología por la University College de Dublín y en 1992 inició su carrera como activista, muy ligada al principio a los efectos de la energía nuclear. También es la cofundadora de dos empresas que se mueven dentro de lo que se denomina negocios éticos: EDUN, dedicada a la moda sostenible y orientada a fomentar el comercio justo con países africanos, y Nude Skincare, que destaca por impulsar más transparencia en los productos de belleza y ha publicado una lista de 1.500 componentes que se compromete a no incluir nunca en sus productos. El matrimonio Bono sigue formando parte de esta última empresa, pero en junio de 2016 fue adquirida por la firma estadounidense Beautycounter. Por su parte, Edun Apparel Ltd formó parte del grupo LVMH desde 2009 hasta junio de 2018, y desde entonces no se puede decir que esta salida haya sido beneficiosa para las finanzas de la compañía, que ha registrado pérdidas en sus últimos ejercicios.

Jordan Joy Hewson es la mayor del cuarteto de hijos de la pareja. Cumplirá 30 años el próximo 10 de mayo y en 2018 ya formó parte de la lista de Los 30 menores de 30 que han hecho fortuna, según la revista Forbes. Nacida en Dublín, como sus progenitores, estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, y en 2016 fundó Speakable, una compañía tecnológica centrada en las redes sociales que entre sus ideas de éxito cuenta con Action Button, una plataforma de herramientas que impulsa artículos de tendencias y recaudaciones de fondos y que trabaja principalmente al servicio de organizaciones sin ánimo de lucro. También ha fundado Global Citizen, una página web que se centra en proyectos cuyo objetivo básico es erradicar la pobreza en el mundo. Forbes la describió diciendo que “facilita que las palabras inspiren acción”. “Su producto estrella, un botón de acción, puede integrarse en páginas de noticias que tratan temas sociales e incitan a los lectores a hacer donaciones, enviar correos electrónicos o firmar peticiones”, explica la revista.

Ella fue humilde en la reflexión que hizo sobre este hecho en su cuenta de Instagram: “Tengo un gran respeto por todos los que intentan hacer lo que yo he hecho; a los que triunfan, fracasan o abandonan. (…) Somos un equipo pequeño con una misión muy grande; muchos días siento que somos más grandes de lo que en realidad somos, pero lo debemos ser porque Action Button ya ha llegado a mil millones de personas”.

Eve Hewson tiene 27 años y es actriz. Bono ha explicado en alguna ocasión que se llama Eve porque nació a las siete de la mañana de un día siete, seven en inglés; y ella ha contado que cuando se inclinó por actuar ninguno de sus padres estuvo de acuerdo con que siguiera este camino. Se matriculó en un programa de teatro en la Universidad de Nueva York y se graduó en 2013. Desde su temprano estreno en el mundo del espectáculo en 2005 ha participado en diferentes proyectos y desde 2014 es coprotagonista de la serie de televisión The Knick, dirigida por Steven Soderbergh. En 2018 interpretó a Lady Marian en el filme Robin Hood, junto a Taron Egerton y bajo la dirección de Otto Bathurst.

Elijah Hewson tiene 19 años y ya sigue los pasos de su padre en el mundo de la música. Precisamente el día de San Patricio, la fiesta por excelencia de Irlanda, su país natal, Elijah lanzó las dos primeras canciones de la banda Inhaler de la que es vocalista y guitarrista. El grupo lleva actuando en conciertos desde 2017 y Elijah —junto a sus amigos de colegio Robert Keating, Ryan McMahon y Josh Jenkinson— se ha lanzado a una carrera musical que ya tiene dos canciones propias: It won’t always be like this y Oklahoma. Una iniciativa que ha contado con el apoyo de su hermana Jordan, que ha mostrado el orgullo que siente por su hermano y sus amigos y recomienda a sus seguidores en Internet que les escuchen. “Veréis como no os arrepentís”, ha asegurado la actriz.

John Hewson, con 17 años, es el más pequeño de la saga y el que aún permanece en la casa familiar. A punto de iniciar sus estudios universitarios, queda por ver el camino que tomará entre tanto creativo como hay en su familia.