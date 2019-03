La FIFA suspendió de por vida a Luis Chiriboga, ex titular del fútbol ecuatoriano

Esta sentencia se suma a otras recientes como las de Aaron Davidson, ex presidente de la junta de la Liga de Fútbol de América del Norte (NASL) y de Traffic Sports USA, una compañía de mercadotecnia deportivo; Costas Takkas, ex funcionario de la CONCACAF y agregado al ex presidente de ese organismo Jeffrey Webb; y Miguel Trujillo, ex agente de partidos de la FIFA y propietario de empresas de consultoría deportiva. Todos fueron vetados de por vida del fútbol.