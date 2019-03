La frase de Wanda Nara que sacudió al Inter y al mercado de pases: ¿se va a otro grande de Europa?

Del tema Icardi ya se han dicho muchas cosas. Se expresó el director general Marotta, y antes se expresó nuestro presidente Zhang, por lo que a partir de ahora hablo de aquellos que están, no de aquellos que no están. Punto. No voy a hablar más de eso”, esbozó en la conferencia de prensa previa a la derrota de este viernes ante Cagliari por 2 a 1.