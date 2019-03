La genial App que enseña a los niños con Síndrome de Down a leer

La UOC apuesta por el «crowdfunding» para desarrollar una app que enseña a leer a niños con Síndrome de Down y autismo

Yo también leo es una aplicación para enseñar a leer a niños a partir de los cuatro años, que pueden tener dificultades, como los de Síndrome de Down o el Transtorno del Espectro Autista (TEA). La app, que ya está creada, necesita 17.000 euros para que sea posible completar sus prestaciones. La UOC, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome Down, que se celebra hoy 21 de marzo, ha creado un canal en Verkami para impulsar por primera vez una campaña de crowdfunding para financiar una iniciativa emprendedora.

La impulsora de esta app, Gemma Fàbregas, máster en Aplicaciones Multimedia por la UOC, invita a colaborar en la campaña aunque no seamos usuarios potenciales de la aplicación, «porque así ayudamos a las personas que sí la necesitan». «Participando en la microfinanciación de la aplicación, conseguiremos impulsar una aplicación óptima de aprendizaje de lectura para los niños y niñas con Síndrome de Down y otras dificultades. Entre todos lo haremos posible», apunta Fàbregas. En la actualidad, según Down España, hay 35.000 personas en el Estado con síndrome de Down. La Confederación de Autismo de España indica que no se conoce la cifra exacta de personas con autismo, pero apunta que en Europa se da aproximadamente un caso por cada cien nacimientos.

Hasta el 31 de abril es posible realizar pequeñas aportaciones económicas para completar el objetivo de la campaña. Desde Yo también leo ofrecen una serie de recompensas a cambio de aportaciones económicas, que van desde la posibilidad de descargar la app, o darla a un niño que la necesite, y un paquete extra de vocabulario, a una lámina del artista Vanessa Linares o el reconocimiento con un logo del apoyo económico en la web de la iniciativa.

Aprender a leer de forma divertida

La aplicación crea un entorno educativo lúdico a partir de la combinación de imagen, texto y audio para favorecer el desarrollo del lenguaje de los más pequeños mediante la memoria visual. Está basada en el método de lectura global, una metodología ya validada por expertos en educación especial y que potencia al máximo las capacidades de aprendizaje. Este proyecto quiere ayudar a las madres y padres a proporcionar a sus hijos una educación especial.

Yo también leo se puede configurar en dos idiomas, español o catalán, y cuenta con la personalización de imágenes y palabras, de forma que el niño o niña pueda relacionarlas con su entorno más próximo. Además, a lo largo del proceso aparece un personaje animado que motiva a realizar las actividades y las premia con recompensas.

Apuesta por la microfinanciación

La UOC da su apoyo emprendedor a Yo también leo mediante Hubbik, la plataforma que impulsa el emprendimiento y la innovación abierta de su comunidad. Con este proyecto comienza una nueva apuesta de la UOC por el crowdfunding para sumar pequeños apoyos económicos de personas o entidades que permitan hacer realidad proyectos impulsados por estudiantes, alumni, profesorado o personal de gestión de la institución. La universidad ha creado un canal en Verkami, plataforma consolidada de microfinanciación, desde la cual se impulsarán este tipo de campañas.

Yo también leo es una iniciativa surgida en el SpinUOC, programa anual de la UOC de impulso al emprendimiento, ha recibió el asesoramiento del programa EduTECH Emprèn de la UOC y ha estado presente con la universidad en el 4 Years From Now (4YFN), del Mobile World Congress.

Fuente: ABC