La politóloga Gloria Álvarez se postuló como candidata a presidente de Guatemala

#GloriaPresidente2019 #guatemala Soy la presidente de los más jodidos en Guatemala 🇬🇹. Soy la presidente de la niña de 9 años que resulta embarazada después de haber sido violada por su papá, su abuelo, su tío o su hermano. Soy la presidente de los patojos homosexuales que han sido golpeados e insultados por otros patojos que aprendieron a odiar lo “diferente” en sus casas mientras le han dado la espalda a los “diferentes” en su propia familia. Soy la presidente del canchito y del indito que saben que el racismo y el clasismo son estupideces porque todos somos una licuadora genética. Soy la presidente de los que contrabandean productos porque en otros países son más baratos. Soy la presidente de los que están hartos de que el gobierno sea el dueño del subsuelo y del agua. Soy la presidente de los que están hartos de pagar sobornos para hacer sus negocios funcionar mientras las oligarquías están protegidas por ley. Soy la presidente de los que están hartos de la corrupción del parásito de Joviel Acevedo y de los encapuchados de la USAC. Soy la presidente de las 98 víctimas de crímenes que se quedan sin justicia en el actual MP. Soy la presidente de los que tienen la valentía de gobernarse a sí mismos. Soy la presidente de toda la Mara en el interior que está harta de que sus departamentos paguen pisto la corruptora ciudad capital. Soy la presidente de una Guatemala libre y soberana.