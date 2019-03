Lema cuestiona inversión hidrocarburífera y propone fortalecer el sector agroindustrial

El candidato a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema Trigo, cuestionó si los recursos del Estado deberían seguir siendo invertidos en exploración y explotación de hidrocarburos ya que actualmente en el país existen temas que aún no se han resuelto.

Señaló que hasta ahora no se hizo una estimación real de los ingresos que genera la actividad petrolera en el país, no se cuenta con datos precisos actuales, por otro lado Lema afirma que actividades como la ganadería y la agroindustria en el país no solo representan más ingresos sino que generan desarrollo y mejores condiciones laborales para los bolivianos.

Lema asegura que de los 10 productos que exporta Bolivia, en primer lugar está el gas natural, en segundo el Zinc y el tercero es la soya, lo que significa que ya se dio un pequeño giro en la economía, “El presidente de la Cainco hace un par de días, dijo una frase que me pareció muy profunda, Arreglemos las goteras del techo mientras tengamos sol, es una frase dura pero real, en ese sentido debemos pensar en una producción sostenible que genere más recursos y más empleos y que por sobre todo no destruya el futuro de nuestros hijos”, dijo.

Indicó que la ganadería y la agricultura generan alrededor de 2 millones de empleos, mientras que toda la actividad petrolera no genera ni 10 mil empleos, “Tenemos que cambiar de enfoque ya que si bien venimos de una época de bonanza, el Estado debe asegurar que las inversiones sean para que los bolivianos generen riquezas para el país a largo plazo, el Estado solo debe generar las oportunidades”, dijo Lema. Afirmó que se debe trabajar en acuerdos público privados para que las empresas e industrias bolivianas tengan estabilidad para poder invertir y generar recursos.

Fuente: Prensa Movimiento Nacionalista Revolucionario