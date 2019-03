Los medicamentos contra la diabetes pueden proteger contra el alzhéimer

Medicamentos con problemas de abastecimiento.

Según el último informe de la Sociedad Europea de Diabetes, en España el 13,8% de los mayores de 18 años tiene diabetes tipo 2, lo que equivale a más de 5,3 millones de habitantes. De ellos, casi 3 ya estaban diagnosticados, pero 2,3, el 43% del total, desconocían que padecían la enfermedad. Es muy importante destacar la gran proporción de personas que desconocen que la presentan.

Además, esta afección tiene un vínculo con el alzhéimer. De hecho, algunos estudios, como el realizado en la Universidad de Albany, en Nueva York, aseguran que son la misma enfermedad. Y no solo esto, sino que los medicamentos de una pueden proteger contra la otra. Una nueva investigación sugiere que la medicación que controla tu azúcar en sangre también podría proteger tu cerebro.

El estudio, que se publicó en la revista ‘Diabetes Care’, descubrió que los pacientes con diabetes tipo 2 no tratada desarrollaron demencia y síntomas de la enfermedad de Alzheimer más rápido que los que sí estaban medicados y personas no diabéticas. “Varios fármacos para esta enfermedad que produce un exceso de glucosa se han relacionado con efectos protectores en las neuronas”, asegura al ‘New York Post‘ el autor del estudio, Daniel Nation. También asegura que estos nuevos hallazgos se suman a un creciente cuerpo de investigación sobre la “correlación entre la diabetes y la demencia”.

El equipo examinó los datos de 1289 adultos y comparó el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con diabetes tipo 2, de algunos en tratamiento y otros que no en busca de signos de la enfermedad. Específicamente buscaban la presencia y progresión de los “enredos cerebrales“, que son grupos de proteínas que interrumpen las señales entre las células del cerebro en los pacientes con pérdida de memoria.

Los investigadores descubrieron que los diabéticos no tratados mostraron una progresión peor que los otros participantes. Esto plantea dos posibilidades: que la diabetes no tratada puede acelerar la progresión del alzhéimer y la demencia y que los medicamentos para la tipo 2 en realidad puedan ayudar a proteger el cerebro. Si esto último es cierto, ¿es posible que tomar algunos como la metformina, el regulador de azúcar en la sangre, también pudiese ayudar a las personas sin diabetes? “Desafortunadamente no“, afirma Nation. “Los medicamentos solo previenen la lesión cerebral relacionada con esta enfermedad, pero las investigaciones están en un punto crucial y lo más importante es prevenir lo antes posible”.

Otros estudios

Hace unos años se demostró que la insulina, además de ser crucial contra la diabetes, podría frenar o reducir la pérdida de memoria típica del alzhéimer, según revelaba un estudio difundido por la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’. Un grupo de científicos de la Universidad Northwestern (Chicago), que realizó el estudio, añadió que este además demostraría que esta enfermedad de la memoria es una tercera forma de diabetes. En un análisis de neuronas extraídas del hipocampo (el principal centro en el cerebro), los científicos trataron esas células con insulina y el medicamento rosiglitazone, utilizado en la tipo 2.

Descubrieron que la insulina prevenía las lesiones en neuronas expuestas a las proteínas tóxicas del alzhéimer (ADDLS) al impedir que se adhirieran a las células y también que la protección proporcionada aumentaba cuando se agregaba el siguiente medicamento. “El tratamiento terapéutico que aumenten la sensibilidad a la insulina en el cerebro podría ofrecer nuevas formas de combatir la enfermedad de Alzheimer”, dijo William Klein, investigador del Centro del Alzheimer y Neurología del Conocimiento en Northwestern. “La sensibilidad a la insulina puede declinar con la edad, lo que presenta un nuevo factor de riesgo para el mal de alzhéimer. Los resultados demuestran que al aumentar la insulina se podrían proteger las neuronas de una lesión”, señaló.

Fuente: elconfidencial.com