Mesa: Respuesta a la vergonzosa difamación de dos diputados nacionales sobre mi tarea como Vocero de la Causa Marítima

Las infamias de los representantes nacionales Rafael Quispe y Wilson Santa María, muestran el nivel de degradación, por un mero interés electoralista, de una causa nacional que debiera estar por encima de cualquier consideración, especialmente si los “argumentos” presentados son tergiversaciones de hechos, medias verdades o difamaciones como la presente.

Iniciaré inmediatamente un juicio sobre el particular a Rafael Quispe y Wilson Santa María.

Un senador ha pedido un proceso jurídico sobre mi participación en la Demanda contra la República de Chile. No contentos con tal petición, correligionarios suyos han hecho acusaciones falsas carentes del mínimo fundamento sobre supuestos montos que se me hubieran dado para mi trabajo en defensa de los intereses de Bolivia.

Fui parte del equipo de la Demanda porque se trató de una política de Estado más allá de cualquier diferencia con los actuales gobernantes. El tema del mar es la cuestión más importante de nuestra política exterior. Estoy convencido de que Bolivia hizo un trabajo serio, responsable y coherente en todos sus niveles. Di lo mejor de mí en la tarea como vocero de la Causa Marítima a nivel internacional y si tuviera que volverlo a hacer, lo haría con la misma convicción y el mismo compromiso.

Con una intención aviesa, Rafael Quispe y Wilson Santamaría afirman que gasté 2,8 millones de bolivianos como vocero de la Demanda y, peor que eso, que recibí personalmente la suma 1 millón de bs. por esa tarea.

El trabajo que hice entre 2014 y 2018 (durante cuatro años y medio) tuvo como condición inexcusable no recibir salario alguno. FUE TOTALMENTE AD HONOREM, en consecuencia, no recibí un solo centavo ni como salario, ni como contraprestación económica de naturaleza alguna.

Los funcionarios que apoyaron mi labor, una de las más relevantes de la estrategia marítima, eran servidores públicos de DIREMAR con salarios registrados en ítems en dicha entidad, igual que abogados, historiadores, técnicos, administrativos y otro personal que trabajó tanto bajo la dirección del Agente Eduardo Rodríguez Veltzé, como para el equipo jurídico, el histórico y el político de la causa. Vale la pena subrayar que los expresidentes Jaime Paz Zamora y Jorge Quiroga contaron con personal de apoyo en este proceso.

Es TOTALMENTE FALSO que yo haya recibido un solo centavo por el trabajo que realice en servicio del país.

Dado que la principal misión que tenía era la difusión de los argumentos de Bolivia a nivel internacional, realicé 20 viajes que me permitieron reuniones con 109 representantes (presidentes, vicepresidentes, ministros de ., viceministros de . y embajadores) de 67 países del mundo. Aproveché en algunos casos mis visitas a ciudades que por ser sede de organismos multilaterales, me permitieron varios encuentros en un solo viaje. Para hacerlo, obviamente, DIREMAR me proveyó de pasajes, alojamiento y comidas para esos desplazamientos.

Todas estas acciones están respaldadas por los convenios firmados por mí con el Secretario General de Diremar en la siguiente secuencia:

Convenio Nº 007/2014, 19 de mayo de 2014

Convenio Nº 01/2015, 2 de enero de 2015

Convenio Nº 01/2016, 4 de enero de 2016

Convenio Nº 03/2017, 3 de enero de 2017

Convenio Nº 01/2018, 2 de enero de 2018

Convenio Nº 15/2018, 20 de septiembre de 2018

Cada uno de los viajes realizados ha contado de mi parte con una rendición detallada de cuentas de todos los gastos realizados para cumplir los objetivos de los mismos que cursan en oficinas de DIREMAR.

La Paz, 27 de marzo de 2019

Carlos Diego de Mesa Gisbert

