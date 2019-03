Monseñor respecto a Los Yungas y el Chapare: “se practica la ley del embudo”

Condenó los hechos de violencia que se registraron el fin de semana en San Rafael y afirmó que nadie puede considerarse dueño de la tierra.

Monseñor Jesús Juárez. Foto Ilustrativa: Archivo.

La Paz, 6 de marzo (ANF).– El Arzobispo de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, al ser consultado sobre los operativos policiales realizados tanto en el Chapare como en Los Yungas, manifestó que se practica la “ley del embudo”, reprobando la perspectiva del gobierno respecto a una y otra región.



“Ustedes saben que a veces se practica lo que la sabiduría popular llama la ley del embudo, para ti lo más estrecho y para mí lo más ancho y este sentido no es justicia, la justicia es igual para todos (…) todos somos iguales ante la justicia”, expresó Juárez.

Condenó los hechos de violencia que se registraron el fin de semana en San Rafael y afirmó que nadie puede considerarse dueño de la tierra.

“Los hechos lo testimonian, que el uso de la fuerza, la violencia, genera violencia y la perdida de una vida humana es condenable porque no se puede recuperar, yo creo que Bolivia es de todos, no hay ninguna parte de Bolivia en que un grupo de habitantes quisieran considerarse dueños, la tierra no se compra la tierra es un regalo que nos da el señor”, manifestó.

Fuente: ANF/