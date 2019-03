Morales pone en funcionamiento el SUS y pide que lo ayuden a implementarlo

El Sistema Único de Salud (SUS) arranca con aproximadamente 1,8 millones de personas que se registraron para acceder a este servicio gratuito.

“Nunca hemos tenido un seguro social, ahora vamos a tener este seguro, pero progresivamente vamos a ir implementando, yo quería aprovechar esta oportunidad para empezar algo sencillo, yo quiero pedirles a todo el pueblo boliviano, autoridades, dirigentes, a todos los sectores, ayúdennos, ayúdenme a implementar poco a poco, es progresivo, paulatinamente vamos a ir avanzando”, expresó el mandatario en un contacto virtual simultáneo que realizó con diferentes regiones del país.

Desde hace cinco meses, el Ministerio de Salud trabajó en la implementación del SUS. Hace dos semanas, se aprobó la Ley 1152, que modifica la Ley 475 y da paso al SUS. Para acceder a este servicio, el paciente debe acudir a uno de establecimientos de salud de primer nivel de atención con su cedula de identidad, posteriormente se evaluará si debe ser atendido en un segundo o tercer nivel.

Respecto al rechazo que algunos sectores médicos mantienen a la implementación del SUS, el presidente indicó que no son muchos los que se oponen y que eso no va a frenar que se proceda con la atención gratuita. “No puedo entender que algunos hermanos se opongan, cómo pueden oponerse para salvar la vida, cómo pueden oponerse para curar la vida, pero no son muchos, eso no puede desmoralizarnos, vamos a continuar con el SUS”, afirmó.

Fuente: paginasiete.bo