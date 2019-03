Mototaxistas se reúnen con Ribera pero no llegan a ningún acuerdo

Mototaxistas protestaron esta mañana desde el parque urbano hasta la dirección de tráfico y transporte de la alcaldía para exigir la inclusión de su sector en la ley de movilidad urbana.

Freddy Rivas, Vicepresidente de Fedetrans señala que no están de acuerdo con la ley que el arquitecto Rolando Ribera les impuso, quieren una ley consensuada, Vanessa Uriona, Ejecutiva de Mototaxi señaló que en el proyecto que realizó la alcaldía no los incluyó a ellos como mototaxistas y piden ser tomados en cuenta.

Por su parte el Secretario de Movilidad, Rolando Ribera, señaló que sí se le pidió al sector que participen de la ley, “es el único sector del transporte público que no ha discutido artículo por artículo, y no es porque la autoridad no haya querido, es porque ellos no han querido, porque quieren utilizar el proceso de socialización para dilatar y evitar que esta ley se promulgue y esta ley sí o sí se va a promulgar” indicó Ribera.

La protesta de los mototaxista concluyó con una reunión entre sus representantes y el secretario de Movilidad Urbana, que lastimosamente no llegó a ningún acuerdo, los mototaxistas señalan que la ley que Ribera presentó no contempla a su sector y que cuando se apruebe la ley ellos no podrán trabajar.

Fuente: PAT