Mueller concluye que Trump no conspiró con Rusia en su campaña electoral

Tras casi dos años de investigación, el fiscal especial Robert Mueller ha determinado que no hubo complotentre Rusia y la campaña de Donald Trump para inclinar el resultado de las elecciones a favor del candidato republicano. La sospecha sobre una interferencia de Rusia con la connivencia de Trump ha marcado buena parte de la presidencia del multimillonario neoyorquino y las conclusiones de Mueller, conocidas ayer a última hora, suponen un triunfo para el presidente de EE.UU., que ha negado mil y una veces el complot con Rusia.

Las conclusiones de Mueller fueron comunicadas este domingo por el fiscal general de EE.UU., William Barr, al Congreso, después de que el viernes el fiscal especial comunicara que había cerrado su investigación. Barr elaboró un resumen de cuatro páginas en el que expuso su visión sobre la información recabada por Mueller.

La victoria de Trump, sin embargo, no es total. Mueller también determina que hubo interferencia de Rusia en las elecciones para beneficiar a Trump -algo que defendió en su día de manera unánime la inteligencia de EE.UU.-, lo que ya motivó varias imputaciones de ciudadanos y entidades rusos. Y, sobre todo, deja en el aire la segunda gran sospecha que motivó la investigación de Mueller: la obstrucción a la acción de la Justicia por parte del presidente. Según el documento de Barr, Mueller considera que es «difícil» determinar si hubo o no obstrucción: «Mientras que este informe no concluye que el presidente cometió un crimen, tampoco lo exonera».

Ante la incapacidad de Mueller para pronunciarse en uno u otro sentido, es responsabilidad del fiscal general determinar si hubo obstrucción. En su documento, Barr defiende que «las pruebas encontradas por la investigación del fiscal especial no son suficientepara establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de justicia».

Las conclusiones de Mueller no significan que la batalla política alrededor de esta investigación se acaba con el conocimiento del resumen facilitado por Barr. Los demócratas aprovecharán la veta dejada por Mueller al no pronunciar una decisión sobre obstrucción de justicia para profundizar las investigaciones en la Cámara de Representantes que arrancaron este año con su nueva mayoría en la cámara baja.

Los demócratas también lucharán para que se publique el informe de Mueller en su totalidad. Ayer Barr explicó que no podrá divulgarse por completo por haber material clasificado, pero los demócratas prometieron llevar la lucha hasta el Tribunal Supremo para conseguirlo.

