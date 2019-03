Mujeres señalan que las disculpas de Jerjes no son suficientes

Luego de las palabras vertidas por Jerjes Justiniano en el acto por el aniversario de la fundación de Santa Cruz en el cual recibió un reconocimiento como Hijo Ilustre de Santa Cruz, y pese a las disculpas ya brindadas, activistas y autoridades manifiestan que no es suficiente con su disculpa y piden que se le retire la distinción.

Esta mañana el ex embajador de Bolivia pidió disculpas de esta forma, “es más, si mis palabras hubiesen producido una ofensa a alguna dama, yo pido perdón, claro que pido perdón, evidentemente porque yo estaba describiendo un cuadro, no estaba acusándolas, no estaba haciéndole ningún acoso estaba describiendo un cuadro fenomenológico” señaló Jerjes.

Para Silvana Vasquez, activista de Mujeres Somos Todas, su disculpa no es suficiente, ya que no se habla de una persona persona en específico que haya sido dañada, sino de un sentir colectivo.

Por su parte Mariela Paniagua, Vicepresidente de la Asamblea legislativa Departamental, señaló que la forma en la que Jerjes pide disculpas es a medias, por lo que exige al concejo municipal que le retire el galardón, “no podemos tener un hijo ilustre quien ha hecho apología del delito con un tema tan delicado como es la violencia contra la mujer” indicó Paniagua.

