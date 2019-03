Murió Jan-Michael Vincent, protagonista de la serie “Lobo del Aire”

En una entrevista de 2014 al diario National Enquirer, Vincent dijo que tenía suerte de estar vivo. “Soy un alcohólico. Pero soy yo. Tengo mi personalidad y no me comporto como un alcohólico”. Y agregó: “Ahora miro todo esto y creo que no tengo nada de qué enojarme… porque cuando pienso en lo que nuestros militares estadounidenses han pasado… ellos son los verdaderos héroes”.