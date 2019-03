Nació el bebé de Paul Pogba y la modelo boliviana María Salaues

El bebé, del mundialista fránces y jugador de Manchester United, Paul Pogba, y la modelo boliviana María Salaues, nació en enero y según el diario de The Sun es un niño.

La primera vez que se vio en público al recién nacido fue a finales de febrero, cuando Salaues asistió al partido de Manchester United con Liverpool. Sin embargo, se cuidó la privacidad del bebé que estuvo cubierto por una manta blanca y bajo la protección del guardaespaldas de la familia.

La segunda vez que el pequeño apareció en público, aunque también cubierto, fue los primeros días de marzo, durante el encuentro del club de su papá con Southampton.

En enero, Pogba celebró el nacimiento de su hijo frotándose la barriga en el partido contra Brighton, según The Sun.

Great win again, very important 3 points, well done guys!@ManUtd #mufc pic.twitter.com/zZyqS33rFd

— Paul Pogba (@paulpogba) 19 de enero de 2019