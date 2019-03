Narcotráfico: Chapare, “tierra de nadie”

> La emboscada a una patrulla de Umopar, luego de descubrir la pista de aterrizaje, es un hecho que muestra la estrecha complicidad de cocaleros y el narcotráfico, sostiene Oscar Ortiz > Al margen de los efectivos heridos, se registró la muerte de un poblador por impacto de disparo de arma de fuego, hecho que fue confirmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero





Chapare, “tierra de nadie”

Según opositores





Dos miembros de una patrulla de UMOPAR fueron emboscados en la región del Chapare por un grupo de narcotraficantes, según informes policiales.

La emboscada a una patrulla de Umopar por parte de narcotraficantes en la región del Chapare (Cochabamba) generó polémica. La oposición califica como ‘tierra de nadie’. Entretanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) negó tal aseveración, pero ven un acto delincuencial, por lo que se pedirá que se investigue y se capture a los autores. Sin embargo, se mantiene en reservan la identidad de un poblador muerto en las acciones.

El senador Oscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social (MDS), dijo que este hecho muestra la estrecha complicidad entre los productores se coca excedentaria y el narcotráfico; entretanto el legislador Arturo Murillo sostuvo que el presidente Evo Morales debe ordenar al Ministerio Público y la Policía aprehender y encarcelar a involucrados en la emboscada a policías.

Para el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral estas acciones demuestran que el trópico de Cochabamba es tierra de nadie, que los comunarios, la mayoría alineados al Movimiento al Socialismo (MAS) son dueños de ese territorio y que no dejan ingresar a la policía para investigar esas irregularidades. El Diario

Reservan identidad de muerto de emboscada en el Chapare

Continúan las investigaciones

La dirigencia de los productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba están verificando si la víctima era uno de sus afiliados, mientras que la oposición advirtió que en esa región no existe presencia policial

Pese al trabajo de los efectivos de tarea conjunta, el trópico de Cochabamba se ha convertido en tierra de nadie.

En la emboscada a dos efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el Chapare por un grupo de narcotraficantes se registró la muerte de un poblador por impacto de proyectil, hecho que fue confirmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Sin embargo, los familiares de la víctima no presentaron ninguna denuncia y no quisieron brindar mayor información sobre el caso.

“Un campesino llegó al Hospital de Villa Tunari en condición de fallecido y que de acuerdo a la investigación preliminar habría estado en la emboscada. Todo está en investigación y estamos esperando los informes de la autopsia”, aseveró la autoridad del Ejecutivo.

Dos días después de la emboscada a los efectivos de Umopar, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Raúl Grandy, indicó a los medios locales que de forma extraoficial se conocía la muerte de un comunario del lugar, el cual fue trasladado hasta el hospital de esa región.

El sábado por la mañana, una patrulla de Umopar, que ingresó al Sindicato San Rafael en el Chapare para verificar la existencia de una pista clandestina, donde llegaban avionetas que trasportaban sustancias controladas, fue emboscado por un grupo de narcotraficantes encapuchados.

Del hecho resultaron dos efectivos de Umopar heridos, Isaac Limachi y Rubén Tola, este último fue trasladado a Santa Cruz, porque sus lesiones eran graves.

EL HECHO

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, coronel Yuri Tapia, explicó a EL DIARIO que el informe preliminar refiere que antes de que los efectivos policiales lleguen hasta ese nosocomio, se trasladó el cuerpo sin vida de un comunario, que falleció producto de un impacto de proyectil.

Dijo que los familiares de la víctima se presentaron en el hospital y aseguraron que lo hallaron muerto en el interior de su motorizado. No presentaron ninguna denuncia, sobre el deceso del poblador y se abstuvieron a brindar mayor información, incluso se conoce que el cuerpo ya fue enterrado.

“Extraoficialmente se conoce que ese sujeto fue herido y después del operativo falleció, aún no tenemos nada concreto. La gente se ha limitado a guardar silencio, los mismos familiares no han puesto ninguna denuncia. Lo que me comunicaron es que el cuerpo fue retirado del hospital y que ayer ya fue enterrado”, señaló la autoridad policial.

Se conoció que un fiscal del trópico de Cochabamba se trasladó hasta la región donde falleció el comunario, con la finalidad de obtener mayor información, a quien los pobladores también le negaron información.

Al respecto, el vicepresidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, indicó que la información se está manejando de forma interna en la organización de Villa Tunari. Aseguró que la persona que falleció no está afiliada y están verificando la procedencia del mismo.

TIERRA DE NADIE

Por otra parte, fuentes policiales indicaron que el ingreso de los efectivos del orden a esa región para iniciar con la investigación sobre el deceso del poblador es complejo, ya que los lugareños aún están alterados y prefieren evitar más altercados en la zona.

“Siempre es un poco delicado actuar en el chapare y estamos hablando de comunarios que están organizados sindicalmente, no podemos actuar libremente y se debe identificar a los presuntos agresores”, señaló.

Para el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, estas acciones demuestran que el trópico de Cochabamba es tierra de nadie, que los comunarios, la mayoría alineados al Movimiento al Socialismo (MAS), son dueños de ese territorio y que la Policía no deja de ingresar a la zona para investigar esas irregularidades.

“A Franclin Gutiérrez lo han metido a la cárcel por haber armado una emboscada a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Ahora que hagan lo mismo con Leonardo Loza, porque hemos visto que los pobladores arremeten contra los efectivos de Umopar, quiero ver que hace Romero y si va a llevar a más de una centena de policías al lugar”, cuestionó el legislador.

CONTROL

El dirigente cocalero indicó que las seis federaciones de productores del arbusto activaron los grupos de control social para verificar que las plantaciones de coca legales no salgan de lo establecido. Aseguró que el trabajo es coordinado con el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y cada mes presentan un informe.

Sin embargo, Barral manifestó que Felipe Cáceres, titular de esa cartera de Estado, no está realizando un buen trabajo de erradicación en esa región, advirtió que conoce la existencia de pistas clandestinas, fábricas de cristalización de cocaína y no actúan en contra de ellos. Aseguró que los cárteles de narcotraficantes se asentarán en ese municipio.

