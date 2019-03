No hay denuncias sobre los cocaleros del trópico

Los legisladores opositores pidieron la renuncia de Evo Morales como máximo ejecutivo de las seis federaciones

Marco Chuquimia / La Paz

Los dos principales dirigentes de los cocaleros del Chapare, Andronico Rodríguez y Leonardo Loza fueron liberados de toda sospecha por los hechos sucedidos en el Chapare, donde una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fue emboscada. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó cualquier comparación del caso de los dos dirigentes con el del ejecutivo de los cocaleros yungueños, Franclin Gutiérrez, preso desde agosto del pasado año.

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra (…) no tiene nada que ver Andronico en esto, este es otro caso. No conozco ninguna denuncia que involucre a Loza y Andronico con casos de extorsiones, de secuestros de torturas, de quemas de casas”, dijo el ministro de Gobierno cuando fue consultado sobre el por qué no se investigaba a los principales dirigentes, como ocurrió con el caso del líder yungeño, Franclin Gutiérrez.

En agosto del pasado año, el Gobierno inició una campaña de denuncias contra Gutiérrez y después de un enfrentamiento en La Asunta por causa de la erradicación de coca, un policía fue baleado y el Gobierno acusó a Gutiérrez de dirigir al grupo que actuó en ese entonces, el dirigente se entregó a las autoridades y ahora está preso en el penal de San Pedro.

Romero dijo que no hay favoritismo para algunos grupos y recordó que la mayor parte de los operativos antidroga se realizan en esa región.

Pero la censura también partió de la Iglesia, el arzobispo de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, señaló que en este caso se percibe la aplicación de la ley del embudo,

“Ustedes saben que a veces se practica lo que la sabiduría popular llama la ley del embudo, para ti lo más estrecho y para mí lo más ancho y este sentido no es justicia, la justicia es igual para todos (…) todos somos iguales ante la justicia”, dijo el prelado refiriéndose a este caso.

Las seis federaciones

Los opositores políticos aprovecharon para censurar la presidencia de las seis federaciones de cocaleros de Chapare que mantiene el presidente, Evo Morales. El jefe de bancada de UD, senador, Yerko Núñez, envió una misiva a Morales en la que le solicita dejar el cargo de presidente de ese ente cocalero porque en este momento es juez y parte en la investigación sobre la emboscada a las patrullas de Umopar.

El ministro Romero dijo que los opositores no tienen moral para reclamar ni observar la tarea antidrogas y recordó que los partidos que gobernaron en el pasado, tienen antecedentes de que sus propios dirigentes estaban implicados en actividades del tráfico de sustancias controladas y recordó los casos del ‘narcoavión’, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, o los ‘narcovínculos’ en la gestión de Jaime Paz Zamora. Recordó también las extensiones de cocales ilegales en el país.

Fuente: eldeber.com.bo