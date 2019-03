Nuevo presidente de Cotas admite afectación importante por el robo

La cooperativa está reprogramando las inversiones. El proveedor Media Market reveló que le deben Bs 3,5 millones

Ernesto Estremadoiro

“No hay cómo negar que no haya habido una afectación importante en el flujo”, dijo Leonardo Suárez, el nuevo presidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) al ser consultado sobre el hueco financiero que provocó el robo de $us 7,7 millones a través del programa de beneficios Cotas en Cuotas. La consulta surgió porque el viceministro de Cooperativas, Emilio Roda, señaló que era imposible que alguna cooperativa de servicios públicos soporte un robo de esa magnitud sin que le afecte.

“Esto nos ha obligado a hacer una reingeniería de nuestro capital operativo y hemos logrado asegurar nuestro capital operativo gracias al apoyo de los proveedores e instituciones financieras que confían en nosotros. Por otra parte, reprogramamos las inversiones, siempre asegurando que la calidad de nuestros servicios no se vea afectada”, precisó Suárez. Las declaraciones del titular del Consejo de Administración contradicen las versiones del director de Comunicación, Delmar Méndez, que en días pasados señalaba que el robo no afectaría tanto porque Cotas tiene un patrimonio de Bs 2.700 millones.Consultado sobre la posibilidad de encarar un plan de reestructuración en la telefónica, Suárez dijo que no lo tienen previsto. Y sobre los proyectos de inversión en ejecución, aseveró que han sido reprogramados en función a las prioridades siempre orientadas a la calidad del servicio.

Proveedor impagoEn la víspera un nuevo capítulo surge en el robo de $us 7,7 millones en el interior de Cotas. Néstor Higa, el abogado de un socio de Media Market SRL, una de las proveedoras de la telefónica en el programa, reveló una deuda de Bs 3,5 millones que tiene la cooperativa con su apoderado. El incumplimiento, según Higa, dejó sin liquidez a la empresa de su cliente, que tuvo que cerrar temporalmente sus operaciones mientras realiza un inventario y una auditoría, por la deuda que no canceló la cooperativa.

Higa, abogado del representante legal de Media Market, Widen Vaca, dijo que Cotas debe las facturas de julio, agosto y noviembre, pese a que los equipos se entregaron a funcionarios designados por la telefónica. Delmar Méndez, director de Comunicación de Cotas, señaló que dentro de la documentación y auditoría que se entregó a la Fiscalía, se pidió que se procese a Media Market. “No queremos entrar en las cifras, pero era uno de los principales proveedores del programa”, dijo. En el marco de las investigaciones, hasta el cierre de edición, los exfuncionarios de la cooperativa Hubert G., Richard A., Jesús Justiniano y Javier V., estaban declarando en calidad de testigos en el proceso que lleva adelante la Fiscalía por el robo millonario. Hoy declara el representante legal de Media Market.

Fuente: eldeber.com.bo