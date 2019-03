Obra en mercado Abasto es reanudada sin autorización

Una obra que fue observada y paralizada por irregularidades en el mercado Antiguo Abasto, tercer anillo externo, retomó la construcción sin la autorización necesaria por lo que la alcaldía realizó una inspección y la obra volvió a ser paralizada.

La observación que se hizo es que la construcción sobresale 5 metros de donde debió levantarse la obra, del lado del tercer anillo externo y del lado del pasillo del parque de las flores, la construcción no debería avanzar sin embargo uno de los albañiles señaló que la obra fue retomada hace aproximadamente una semana.

Por el avance de la obra Unitel buscó al dueño del lugar pero un guardia del lugar señaló que no se encontraba pero minutos después indicó que el dueño pidió que se retiren con las cámaras porque no está permitido sacar fotos ni grabar, él no quiso acceder a una entrevista.

El responsable de control de proyectos del municipio, Adalid Ávalos, junto al personal de la Secretaría Municipal de Planificación, quienes verificaron que la obra continuaba construyendo pese a que fue paralizada, además Emiliano Cronembold, Director de regulación urbana, señaló que nadie autorizó que se reanude la obra por lo que volvieron a paralizar la obra.

Lamentablemente no se obtuvo una respuesta del porqué se habría retomado la construcción de la obra.

Fuente: Unitel