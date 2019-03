Octávio Côrtes: Podemos disentir, pero tenemos objetivos comunes

Octávio Henrique Dias Garcia Côrtes, el nuevo embajador de Brasil en Bolivia, expresamente pidió venir al país; y es que ya trabajó en Bolivia entre 2005 y 2008 y no deja de expresar su alegría, admiración y cariño por Bolivia. “Estoy muy honrado de haber sido designado para representar a Brasil acá; pienso que es un momento muy positivo en la relación bilateral”, enfatiza. Esto no deja de ser significativo dadas las evidentes diferencias entre los presidentes Evo Morales y Jair Bolsonaro.

— Tema inevitable, embajador: la distancia ideológica entre los presidentes Morales y Bolsonaro.

— Yo no veo distancias. Las relaciones entre nuestros países son relaciones de Estado, de gobiernos, basadas en nuestra proximidad. Hay ya pruebas concretas de pragmatismo de ambos lados; podemos tener visiones distintas, pero tenemos objetivos comunes; queremos el desarrollo de nuestros pueblos, queremos cooperar para que tengamos resultados positivos; yo estoy muy tranquilo con eso, no veo ninguna dificultad; y hemos tenido demostraciones que el diálogo es el instrumento para seguir las relaciones.

— Un aspecto de gran avance fue el de seguridad, ya hubo gabinete conjunto y todo.

— En este punto hay una coincidencia absoluta entre los dos países. El combate a los ilícitos de frontera es una preocupación fundamental en Brasil y Bolivia; nuestra frontera común es la octava más extensa del mundo. Hemos creado un gabinete binacional, que ya tuvo una reunión, y esperamos que en 2019 podamos hacer una segunda. La cooperación entre ambas policías ha sido muy fluida; Bolivia ha demostrado un interés concreto en avanzar en ese tema. La lucha contra el narcotráfico es el tema que nos ha unido y hemos profundizado la cooperación. Brasil apoya los esfuerzos de Bolivia para desarrollar un laboratorio contra el lavado de dinero. Esperamos que con la cooperación los resultados sean de dimensiones más grandes.

— La otra gran cuestión es el gas, los recursos energéticos.

— La relación Brasil-Bolivia en el campo del gas está ingresando en una nueva fase, en conformidad con los cambios recientes en el mercado mundial del gas natural. El rol del Gobierno brasileño aquí es impulsar contratos entre empresas en los dos países. Tenemos un contrato de compra y venta de gas, que ya va a completar 20 años, entre Petrobras y YPFB. Nosotros tenemos mucho orgullo de este contrato, porque fue el nacimiento de la industria del gas natural en Brasil y en Bolivia. Durante estos 20 años hemos desarrollado toda la red de gasoductos que permitió este intercambio comercial y energético muy productivo. Ahora, con la infraestructura lista, existe interés de otras empresas brasileñas en comprar gas natural boliviano a precios competitivos. La inclusión de empresas privadas en la negociación de los términos de la exportación del gas podrá significar más oportunidades para el gas boliviano en Brasil. Las empresas ya están hablando; estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo benéfico para los dos países. Ahora, el potencial de cooperación en el sector eléctrico es promisorio, hay estudios sobre el potencial de interconexión eléctrica en curso. Otro sector que veo potencial es el de biocombustibles. La cadena productiva de biocombustibles es uno de los pilares de nuestra seguridad energética y somos líderes mundiales en la producción de etanol y biodiésel. Tenemos amplia disposición en cooperar con Bolivia también en este sector.

— Sobre el Tren Bioceánico, ¿cómo debe recibir Bolivia el anuncio de un corredor al sur, entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, excluyendo a Bolivia?

— Tenemos todo el interés en infraestructura que facilite los flujos entre nuestros países en Sudamérica y en los mercados extrarregionales, como son el Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) [que pasa por Bolivia]; la Hidrovía Paraguay-Paraná; la Carretera Interoceánica, camino binacional que une el noroeste de Brasil con el litoral sur del Perú; y, el Corredor Carretero Bioceánico Porto Murtinho-Puertos del Norte de Chile. Éste es un corredor carretero, y esa confusión se hace mucho acá, pero es una cosa carretera, no es ferroviaria, que sale de Brasil, pasa por Paraguay, Argentina y llega a Chile. En nuestra visión, no son proyectos que compiten entre sí, sino que se complementan, y tendrán sus velocidades distintas, por razones económicas o geográficas, pero la determinación existe, y en eso vamos a avanzar. Sobre el Tren Bioceánico, es importante recordar que la mayor parte de la estructura brasileña ya existe. Lo que precisamos hacer es profundizar el diálogo entre Brasil y Bolivia para mejorar la integración, especialmente en las áreas normativas y aduaneras, para que esa red funcione con más agilidad, con reducción de los requisitos, la simplificación y aceleración de las inspecciones y controles aduaneros, la posibilidad del pago electrónico, y el reconocimiento recíproco de certificados, entre otros aspectos.

— La idea de los bioceánicos es el comercio con otros continentes.

— Pero nuestra prioridad son los intercambios entre nuestros países; claro que existe la posibilidad de que esta infraestructura física se pueda aprovechar para comercio extrarregional, pero nuestra prioridad, pienso que para Bolivia también, es facilitar y agilizar el intercambio entre nuestros países.

— Los migrantes. Jair Bolsonaro puso el tema en agenda cuando estaba en campaña, y con expresiones no muy felices.

— El tema migratorio en Brasil es muy importante. Hay una ley de migración aprobada en 2017, que establece que los migrantes en Brasil reciben el mismo trato que los brasileños; y esto está en la Constitución de Brasil. No se prevén cambios. Sabemos que hay alrededor de 300.000 bolivianos que viven en Brasil, un número mucho más grande que los brasileños que están acá, básicamente estudiantes, unos 30.000. En Brasil, los inmigrantes son aceptados en los sistemas educacionales y de salud. Nosotros tenemos un Sistema Único de Salud, el SUS, y ustedes están iniciando la implementación del Sistema Universal de Salud, y hay muchas semejanzas con el sistema brasileño. Una de las cosas que esperamos, y estamos negociando con el Ministerio de Salud, es que los brasileños acá tengan los mismos derechos y el mismo tipo de acceso al sistema de salud que tienen los bolivianos en Brasil.

— ¿Qué pasará con los mecanismos de integración? ¿Qué será de Unasur, Prosur y la Celac?

— El tema de integración es constitucional en Brasil, y trabajaremos por la integración, no hay duda. En lo de Unasur, Brasil apoyó a Bolivia en su presidencia pro témpore para intentar rescatar la organización del inmovilismo en que había caído, y eso no es de ahora, es de muchos años; pero creemos que Unasur ha llegado a un punto en que es difícil que se produzcan resultados concretos. Nosotros queremos tener un mecanismo que traiga resultados; estamos reflexionando junto con otros miembros posibilidades para que esto ocurra. Si Unasur seguirá o no es otro tema, pero eso no significa que tengamos que crear un nuevo mecanismo; ya hay mecanismos, por ejemplo, en Mercosur existe un foro de concertación política, donde se puede tratar estos temas; en lo de Celac, Brasil apoya la presidencia de Bolivia, en el mismo espíritu que buscamos cosas concretas.

— ¿Vendrá el presidente Bolsonaro alguna vez; irá el presidente Morales a Brasil?

— El presidente Morales estuvo en la posesión del presidente Bolsonaro; es una señal muy fuerte. Las agendas presidenciales son temas que se discuten todos los días, todavía no tenemos definiciones para todo el año.

— Pero sería muy bueno.

— Sí, sería muy bien.

Octávio Côrtes. “La cooperación brasileña incluye temas diversos, como preservación del medio ambiente, metrología, museología y eficiencia energética; pero son la agricultura y la seguridad en la frontera dos de los temas más importantes en los que trabajamos conjuntamente”.

Datos

Nombre: Octávio Henrique Dias Garcia Côrtes

Nació: En Río de Janeiro, el 13/12/59.

Profesión: Diplomático de carrera.

Ocupación: Embajador de Brasil en Bolivia

Perfil

Viene de dejar la Embajada de Brasil en Etiopía (África). Allí, dice, aprendió una visión de la integración: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado”.

