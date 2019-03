Odorico Morales, el enterrador

José Luis Bolivar

No soy aficionado a las tele novelas y honestamente no me agradan en lo absoluto, pero he de reconocer que más de un par he visto, ya sea que haciendo zapping me hice atrapar por la historia o como en el caso de la que más he disfrutado, la constante interpretación de música tradicional mejicana, hicieron que vea “La hija del mariachi” incluso más de una vez.

Pero de la que más memorias peculiares tengo, por que creo que es la primera que vi y sigue siendo la mejor historia de todas, es una de origen brasilero que se llamó “O Bem Amado” (el bien amado), un culebrón producido por la Red O Globo el año 1976. Si no la vio, puede hacerlo en YouTube, pero procure buscar la original, porque los mexicanos se animaron a hacer un remake, y como todos sus recalentados, este también fue de pésima calidad y distorsionando malamente la versión original.

El bien amado, se trata de la historia de Odorico Paraguazú, un político corrupto y trinquetero que se hace de la Alcaldía de Sucipira (un balneario ficticio del Litoral Bahiano) al que promete dotarlo de un cementerio.

En la narrativa destacan las hermanas Cajazeira, tres solteronas puritanas, que en la clandestinidad son amantes del alcalde, sin que lo sepan entre ellas y que cuando la menor de ellas queda embarazada de Odorico, es obligada a casarse con Dirceu, secretario personal del alcalde, un homosexual de closet y tartamudo, amante de las mariposas e incapaz de ejercer como varón.

Odorico atraviesa su gestión política entre muchos problemas y su férrea oposición política, liderada por la jefa de la Policía, el dentista, el periodista y el farmacéutico suicida, que vive dándole esperanzas a Odorico de que pronto se va a matar, pero nunca lo hace.

También destacan el médico, que además de enamorar a la hija del alcalde, le salva la vida a todo el cae en alguna enfermedad y el más divertido de todos, Nezinho, el alcohólico del pueblo, quien cuando está sobrio es el mayor fanático del edil, pero cuando se pone beodo, es su más acérrimo crítico, profiriendo una serie de improperios a través del pueblo, terminando casi siempre en prisión.

Como la bandera de gestión de la Alcaldía era el cementerio del pueblo, la imposibilidad de enterrar a alguien y así poder inaugurarlo, ponía muy nervioso a Odorico, que empezó a buscar la forma de que alguien fallezca pronto, aunque no sea de causas muy naturales que digamos.

Las situaciones van transcurriendo entre lo interesante y lo hilarante, llegando a lo maquiavélico, cuando hace buscar a Zeca Diablo, un matón de muy pocas pulgas y de dedo suelto, que le garantizaba al burgomaestre, una buena cantidad de difuntos en muy poco tiempo. Lo que no sabía, era que el sanguinario, sufrió una profunda transformación religiosa y su fe le enseñó a contar hasta 10 antes de apretar el gatillo y ya nunca más volvió a matar ni una hormiga, provocando en el alcalde una enorme decepción, pero a la vez, una lluvia de ideas para buscar quien pueda provocar lo suficiente a Zeca Diablo, de manera que su ira sobrepase los 10 segundos y apriete el gatillo.

Por si le dan ganas de verla, me da mucha pena trolearle la novela, pero si no lo hago esta columna perdería absoluto sentido. Lo que va desencadenado el final de la historia es que la obsesión del alcalde por enterrar algo o alguien en su cementerio, le hace cometer una serie de errores que provoca la ira de su más leal sirviente y culmina en un complot donde es el mismo Zeca Diablo, quien pierde los estribos y termina fulminando de un tiro, al político que se sentía inmortal.

Al igual que el obsesionado Odorico, desde hacen dos años exactamente, el partido de gobierno en general, ha trabajado en una serie de estrategias para inaugurar un nuevo tipo de cementerio de fechas y enterrar el 21 de febrero para siempre, de modo que la gente asuma que su victoria democrática, es un cadáver que de Dios goza.

El hijo que se murió después de nunca existir, el cartel de la mentira, el día la mentira, la Sentencia Constitucional 84/2017, las elecciones primarias y cuanta idea se les vino encima, han sido parte de los innumerables intentos que la banda oficialista ha tratado de institucionalizar, para inaugurar su cementerio de fechas, y darle santa sepultura al que seguramente sería, su cadáver favorito.

Lastimosamente para el oficialismo, las fechas, sobre todo cuando son especiales y te recuerdan algo grato o importante, son inmortales y para peor de males, se repiten una y otra vez cada 365 días, provocando aniversarios que además provocan el efecto contrario en quienes procuran olvidarlos.

Claro que al igual que en la novela de Dias Gomes, existen personajes caricaturescos, que tratan a como de lugar extender el certificado de defunción a la victoria del no, cayendo en declaraciones tristes que causan más hilaridad que pena.

Las obsesiones nunca son buenas, traen consigo la permanente comisión de errores que terminan costando muy caro y que en el afán de hacer a como de lugar algo casi imposible, se termina logrando justamente lo opuesto a lo que se buscaba, tal como le aconteció al difunto Alcalde de Sucupira.

Nunca fueron buenas las segundas partes dice un dicho, y no se equivoca; cuando trataron de revivir a Odorico Paraguazú para que la historia tenga una secuela, la idea fue tan mala, que se enterró sola en un tiempo brevísimo. Evo Morales debería reflejarse en esta novela de ficción y entender que lo que ya hizo, de por sí es bueno, incluso con los errores de por medio, que batió todos los récords posibles y que tiene la oportunidad de pasar a la historia, como un presidente democrático y no enterrar su gestión en el campo santo, que sus adláteres inventaron para tumbar la fecha que no morirá.

Quiero aprovechar para agradecer a quienes me reclamaron por la ausencia temporal de esta columna. Un compromiso laboral me impidió escribir estas líneas que tanto me agrada regalar a mis lectores. A todos ellos mi agradecimiento y el compromiso de continuar compartiendo ideas, historias y anécdotas particulares, conectándose siempre a la coyuntura nacional y universal, muchas gracias.