Ortiz: “El gobierno vende un discurso económico sin base real”

El candidato presidencial de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, fue entrevistado por el diario argentino La Nación, reportaje en el que desmontó la falsa imagen que proyecta el gobierno de Evo Morales hacia el exterior.

“El gobierno vende un discurso económico que no se asienta en la realidad. Mantuvieron las cuentas equilibradas durante un tiempo, mientras los precios internacionales eran altos, pero ahora han generado un déficit de 8% desde hace 4 años”, remarcó.

Ortiz dijo que la administración del MAS “se está acabando la herencia recibida, las reservas de gas, y ahora están disminuyendo los ingresos del país”.

“Durante 10 años se dedicaron a gastar y no se dio una reposición de reservas. Hasta ahora no encuentran nuevos campos. No hay proyectos nuevos importantes en la minería y los campos agrícolas no han incrementado su superficie”, aclaró.

El candidato añadió que “Bolivia incumple con la entrega de volúmenes de gas”, lo que ha llevado a que Brasil multe a YPFB y a que tras la renegociación del contrato “Argentina comprará prácticamente la mitad” de lo que adquiría hasta ahora.

Ver el video completo aquí: