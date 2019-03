Padre de la joven violada: Esto ni los animales lo hacen, esto fue premeditado

CASO LA MANADA

PADRE QUE DENUNCIÓ VIOLACION GRUPAL ACUSA PODER ECONÓMICO, MADRES QUE DENIGRAN A MI HIJA ME PIDIERON DISCULPAS

El padre de la joven que denunció una violación grupal por parte de sus compañeros decidió ROMPER EL SILENCIO y hablar ante los medios de comunicación respecto a la situación de su hija, el padre denuncia un poder económico, influencias y la intimidación qué hay contra su hija y familia. El padre señala que lo sucedido fue planificado y lamenta que las madres de los chicos que ahora denigran a su hija fueron quienes le pidieron disculpas el segundo día del hecho, te dejamos parte de la entrevista.

“MAMÁ DE UNO DE LOS CHICOS TRABAJA EN ALCALDIA, HAY MUCHO DINERO”

Se está viendo mucho dinero, mucho movimiento, Yo se que una de las mamás trabaja en la alcaldía, parece que detrás del discurso de que apoyan a mi hija, hay otro apoyo económico que es para tapar y no defender a los chicos.

“SOMOS UNA SOCIEDAD MUY MATERIALISTA”

Se hacen cosas en contra de la moral y de todo con el poder económico, están gastando dinero, están gastando influencias, están presionando a periodistas, están presionando a autoridades para que cambien de versión. A mi me encantaría de que esto no sea verdad, me hubiese encantado que mi hija no hubiese sido víctima de lo que le sucedió, ella esta viva por que Dios lo quiso.

“ESTO NI LOS ANIMALES LO HACEN, ESTO FUE PREMEDITADO”

Decir manada yo creo es denigrar a los animales, esto es con mente, esto fue premeditado, cada vez estamos más convencidos que fue así, ellos se reunieron antes para hacer esto.

“LAS MADRES QUE HOY HABLAN PARA MI HIJA FUERON A PEDIRME DISCULPAS”

Las madres fueron a pedirme disculpas, al segundo día fueron casi todas las madres, lloraron, le mostré las fotos como estaba mi hija, me pidieron disculpas, son las mismas que ahora salen en la televisión denigrando a mi hija.

“ACOSO E INTIMIDACIÓN CONTRA MI HIJA Y MI FAMILIA”

Hacen memes, crean cuentas y perfiles falsos en las redes sociales, incluso quieren acercarse a mi hija a través de amigos de mi hija, entonces esto es un peligro.

“BUSCAN TAPAR LA VERDAD, NO BUSCAN JUSTICIA”

Pido que se haga justicia, yo creo que no buscan justicia, lo que buscan es tapar la verdad, ellos buscan salvar a sus hijos de la pena de lo justo que merecen, lastimosamente es así, tienen que pagar por lo que han hecho.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Fuente: Detrás de la Verdad