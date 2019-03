Padre José Palmar: “Los venezolanos seguimos siendo católicos, pero tenemos un dolor muy grande con la figura de Bergoglio”

La “espuma” para este “cura pobre” -como el mismo se describe- se desvaneció cuando Francisco fue asumiendo “protagonismos en la política universal”. Palmar no le perdona algunas de sus giras, en especial la de Cuba en 2015, y mucho menos su participación en el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y algunos sectores de la oposición venezolana que no llegó a ningún lado. “Se fue la emoción cuando vimos cómo avanzaba en las aguas turbulentas del socialismo del siglo XXI, eso me llenó de insatisfacción”, explica.