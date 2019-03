Padre violador: “Pido a Dios que me perdone y que mi hija sea feliz”

La víctima tuvo una niña para su padre. El abuso ocurrió en Mairana, departamento de Santa Cruz.



25 años de cárcel por embarazar a su hija

Violación. El hombre reconoció que violó a su hija y dijo que asumirá su castigo en la cárcel.

Ref. Fotografia: Violador. El albañil de 43 años pasará 25 años en Palmasola donde cumplirá su condena.

Pido a Dios que me perdone y que mi hija sea feliz”, fueron las expresiones de arrepentimiento de un padre de 43 años que violó a su hija desde sus 7 años hasta sus 12 y dejarla embazada. Hoy la niña, fruto de la relación de incesto tiene 3 años. El agresor aceptó su culpabilidad y se sometió a 25 años de prisión en proceso abreviado imputado por violación niño, niña, infante, adolescente.

Según la fiscal Alejandra Ávalos, los primeros abusos se cometieron en la localidad de Mairana, cuando la víctima quedó huérfana de madre. Su padre asumió la tutela de su hija y otros tres menores y para consumar sus abusos buscaba quehaceres a sus hijos y para poder violar a la menor sin que nadie sospechara.

La joven madre después de 10 años se atrevió a romper el silencio y denunciar ante la Felcv de Los Lotes, apoyada por su hermano mayor para que su padre sea sancionado. Hace 8 meses atrás, la muchacha abandonó su domicilio en el barrio Patujú junto a su hija mintiendo que iba a un control médico de su operación de apéndice y no regresó a su hogar.

Embarazo desapercibido. “La primera vez no pudo abusarme pero me tapó la boca y me quitó la ropa por la fuerza después me violó hasta embarazarme”, dijo la menor. Ávalos cuestionó el hecho que en la maternidad Percy Boland no se alertó a la Policía del alumbramiento de la niña. De igual manera una maestra tomó conocimiento que estaba embarazada y no avisó a la Defensoría, por lo que no descartó en citarlas a declarar. Sobre este punto, el padre violador dijo nadie le preguntó nada en la maternidad cuando su hija dio a luz y que la retiró a los cuatro días que nació su bebé. “Soy culpable… yo la violé por eso ahora asumo mi responsabilidad”, dijo a los medios cubriéndose el rostro.

EL DÍA, Santa Cruz, Bolivia